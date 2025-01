Galán de telenovelas revela que no logra quedarse en castings y ahora hace esto para sobrevivir

El actor Sergio Basañez, conocido por protagonizar algunas de las telenovelas más icónicas de la televisión mexicana, ha compartido recientemente los retos que ha enfrentado para mantenerse vigente en la pantalla chica.

Con más de tres décadas de trayectoria, este talentoso histrión ha demostrado que la resiliencia es clave para afrontar las adversidades.

Mira: Galán de telenovelas que vende caldo de hueso regresa a TV Azteca

Segio Basáñez y Silvia Navarro son una de las parejas favoritas del público / YouTube

Sergio Basañez del set al emprendimiento

A pesar de una carrera sólida en la televisión mexicana, Sergio Basañez confesó que en los últimos años ha tenido dificultades para conseguir papeles en melodramas. Esta situación lo llevó a explorar otras alternativas laborales. Hace un año, decidió emprender un negocio de venta de caldo de hueso, un producto que él mismo descubrió por sus beneficios para la salud.

“La idea nació en una reunión con amigos, donde hablábamos sobre problemas de salud como colitis e inflamación estomacal. Fue entonces cuando aprendimos sobre las propiedades del caldo de hueso y decidimos incluirlo en nuestras dietas”, compartió el actor. Sin embargo, al notar lo complicado que era preparar esta bebida, Sergio vio la oportunidad de convertirla en un negocio accesible y práctico.

A pesar de enfrentar críticas por este cambio drástico en su trayectoria profesional, Sergio asegura que su emprendimiento ha sido bien recibido: “Al principio fue difícil porque la gente no entiende que uno también puede buscar otras maneras de crecer. Pero ahora me siento orgulloso de haber dado este paso”, comentó.

Lee: Sergio Basañez celebra que su caldo de huesos ¡llegó a un importante supermercado!

Sergio Basañez sonriendo. / Instagram: @sergiobasañez

Sergio Basañez confiesa que ha sido una lucha mantenerse en la pantalla chica

Aunque Sergio Basañez ha encontrado éxito en su negocio, no ha dejado de lado su pasión por la actuación. En una reciente entrevista, el actor reveló que ha participado en numerosos castings en los últimos meses, aunque hasta ahora no ha logrado conseguir un papel.

“Pues yo espero. Hago muchos castings, pero no me quedo. ¿Tú crees? No sé por qué me rechazan”, confesó con sinceridad. A pesar de ello, Sergio mantiene una actitud positiva y asegura que seguirá buscando oportunidades en la industria.

Ante la creciente participación de youtubers y creadores de contenido digital en producciones televisivas, Sergio declaró no sentirse amenazado: “Los youtubers no tienen mi edad. No compiten conmigo en los personajes. Buscan otro tipo de papeles”, explicó el actor, destacando que cada generación tiene su lugar en el medio.

Te puede interesar: Actor de ‘Amor en custodia’ pasa de galán de telenovelas a vendedor de caldo de huesos en ferias

¿Quién es Sergio Basañez?

Originario de Poza Rica, Veracruz, Sergio Basañez ha dejado una huella imborrable en la televisión mexicana.

Con 54 años de edad, ha protagonizado exitosas producciones como:



“Catalina y Sebastián” (1999),

“Cuando seas mía” (2001-2002)

“Amor en custodia” (2005-2006).

Su último proyecto televisivo fue en 2022, cuando interpretó a Dante Alamillo en “La Herencia”, una producción de Televisa.