Sergio Basáñez reaparece en ‘Shark Tank México’ y amenaza con encuerarse para vender su emprendimiento

Sergio Basáñez se convirtió en uno de los actores más populares y cotizados de la televisión mexicana durante los años 2000. Sin embargo, con el paso del tiempo decidió alejarse de los foros de grabación para emprender un nuevo camino fuera de la actuación.

Ahora, el protagonista de telenovelas volvió a aparecer frente a las cámaras, aunque ya no como actor, sino como empresario. Sergio llegó a ‘Shark Tank México’ en busca de una inversión para hacer crecer su negocio y sorprendió a los tiburones con su peculiar forma de negociar, pues aseguró que ¡está dispuesto a encuerarse con tal de vender su producto!

Leer: Sergio Basañez de luto: Muere la madre del protagonista de ‘Amor en custodia’: “Te veré pronto”

Sergio Basañez / Instagram: @sergio_basanezoficial

¿Qué dijo Sergio Basáñez en su presentación en ‘Shark Tank México’?

El protagonista de ‘Amor en custodia’ llegó al tanque como parte de un equipo de emprendedores que busca impulsar su marca de caldo de hueso.

Durante la presentación, Sergio Basáñez explicó en qué consiste el producto y los beneficios que ofrece. Hacia el final de su participación, la empresaria Karla Berman aprovechó para preguntarle cómo fue que pasó de ser uno de los galanes más reconocidos de las telenovelas a convertirse en emprendedor.

El actor contó cómo conoció a sus socios y de qué manera nació la marca. Después, Karla quiso saber si él era la imagen del negocio, a lo que Sergio respondió que sí y, entre risas, aseguró que incluso estaría dispuesto a “encuerarse” con tal de vender su caldo de hueso.

Leer: Galán de telenovelas revela que no logra quedarse en castings y ahora hace esto para sobrevivir

Sergio Basáñez / Captura de pantalla

¿En qué consiste el emprendimiento de caldo de huesos de Sergio Basáñez?

Según explicó Sergio Basáñez, el caldo de hueso es un alimento milenario que se prepara al cocer huesos de animales durante un periodo de entre 18 y 24 horas, con el objetivo de extraer sus nutrientes. El resultado es un producto con un alto contenido de colágeno, minerales y aminoácidos, al que se le atribuyen diversos beneficios para la salud.

Su consumo puede favorecer la salud de las articulaciones, mejorar la digestión y contribuir al cuidado de la piel.

Basáñez también contó que la idea del negocio surgió durante una cena con amigos. En esa reunión compartió que llevaba tiempo enfrentando problemas digestivos difíciles de tratar, por lo que una de sus amigas, quien hoy también es su socia, le recomendó probar el caldo de hueso. La experiencia fue tan positiva que ambos decidieron convertir el producto en un emprendimiento.

Leer: Karla Berman, hija de Shanik Berman, desata indignación por decir que jóvenes “deberían pagar por trabajar”

¿Cuál fue la última telenovela de Sergio Basáñez?

La última participación de Sergio Basáñez en una telenovela fue en 2024, cuando formó parte del elenco de ‘El maleficio’.

No obstante, el actor no se ha alejado por completo de la actuación. Actualmente también participa en la obra de teatro ‘La velocidad del otoño', donde comparte escenario con Jacqueline Andere.

Leer: Este tiburón ¡está fuera! de Shark Tank México