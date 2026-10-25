Famosa actriz se hace cirugía de cambio de género; así luce: “fue maravilloso” FOTO

En Hollywood, Elliot Page no es el único actor que ha apostado por mostrar su verdadero yo, y anunciar públicamente detalles de su transición como su operación para retirarse los senos. Ahora, una nueva estrella trans ha dado el siguiente paso, ¿quién es y cómo luce? Aquí te compartimos los detalles.

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¿Quién es la actriz de Hollywood que se hizo cirugía de cambio de género?

Se trata de nada más y nada menos que Hunter Schafer, actriz mundialmente reconocida por su papel de Jules Vaughn en Euphoria y por su participación en franquicias como Los juegos del hambre.

Según dio a conocer la actriz de 27 años, el pasado diciembre se sometió a la tan esperada cirugía de cambio de género, misma con la que finaliza un proceso de transición que inició cuando tenía 14 años.

Hunter Schafer reveló en entrevista que este era el último para encajar completamente con quién ella realmente era: “Me sometí a una cirugía genital en diciembre, lo cual ha sido increíble, y estoy encantada con el resultado (…) “Siento que siempre existe una tensión ahí (...) Soy una mujer. Soy una chica”

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Hunter Schafer se hizo cirugía en diciembre / Redes Sociales

¿Cómo reaccionó la familia de Hunter Schafer a su transición?

Para Hunter Schafer el tema de ser una chica en el cuerpo de un hombre fue algo realmente difícil de enfrentar, pues creció en una familia sumamente religiosa, con padres pastores que le decían que ser mujer estaba mal.

Sin embargo, afortunadamente esos tiempo difíciles en casa cambiaron, y ahora la consagrada actriz de Hollywood, ha revelado que tiene la libertad de compartir con sus padres sin que su transición sea un impedimento: “Estaba muy enfadada con el mundo y con las restricciones que sentía al crecer en la Iglesia y con unos padres pastores (...) [ahora puedo tener pláticas con ellos] realmente bonitas”

Hunter Schafer se ha consagrado en Hollywood / Redes Sociales

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¿Quiénes son las actrices y actores trans que han triunfado en Hollywood?

Los tiempos han cambiado, lo que ha significado que la visibilidad de personas transgénero haya crecido significativamente en los últimos años. No solo Hunter Schafer se ha visto beneficiada al respecto, sino también otras figuras como:

Elliot Page

Laverne Cox

Jamie Clayton

Hari Nef

Caitlyn Jenner

En México, tenemos a las famosas ‘Perdidas’, entre las cuales destaca Wendy Guevara, quien aunque ha dicho se siente cómoda con su cuerpo como es, no descarta hacerse una operación de reafirmación de género.