¡Aldo Rendón pelusea a Mariana! Asegura que jamás podría ser su stylist: “Ve mi currículum”: VIDEO

Tal parece que la enemistad entre Aldo Rendón y Mariana no tiene fin. Durante su estancia en ‘La casa de los famosos México 2026’, tuvieron varios roces por algunos comentarios que él llegó a hacer contra la cantante.

Si bien Rendón dijo hace poco que ya no quería hablar más de la exOV7, ya que le daba “flojera”, él es quien la menciona durante una conversación y explica que jamás sería su asesor de imagen. ¿Ella ya respondió? Te contamos qué está pasando.

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Aldo Rendón ningunéa a Mariana / Redes sociales

¿Cómo empezó la rivalidad entre Aldo Rendón y Mariana?

Lejos de lo que se pudiera pensar, la rivalidad entre Aldo Rendón y Mariana comenzó desde antes de que ingresaran a ‘La casa de los famosos México 2026’. En su momento, el stylist aseguró que, presuntamente, la cantante se portó grosera cuando fue contratado para trabajar con OV7.

Cuando entraron al reality, Mariana lo confrontó por este comentario. Aldo reafirmó la historia, mientras que la celebridad decía que no recordaba haberlo visto en el pasado. A lo largo de las semanas, la tensión entre ellos fue en aumento.

Y es que, en diversas ocasiones, él la llegó a criticar a sus espaldas y hasta se peleaban. Aun cuando el proyecto finalizó, dio mucho de qué hablar. Y que el también influencer dijo que no iría al concierto de la artista, pues tenía cosas que hacer.

De igual forma, le pidió a la prensa que ya no le cuestionaran sobre ella, pues ahora estaba enfocado en otros temas y ya no quería estar involucrado en la polémica.

“Pregúntenme lo que quieran, pero ya de Mariana no me pregunten, porque me da hueva. Bye, bye. Déjenme en paz”, indicó.

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Aldo Rendón tuvo fuertes enfrentamientos con Mariana en La casa de los famosos México / Redes sociales

Aldo Rendón explica por qué nunca sería el stylist de Mariana

Durante una conversación para el pódcast del ‘Diablillo’, Aldo Rendón fue cuestionado sobre si sería el stylist de Mariana para los próximos conciertos de Mariana. Ante esto, el influencer no pudo evitar reír y explicar sus razones por las que jamás lo haría.

“También la gente qué ignorante es. O sea, ve mi currículum. O sea, sí vestiría a quién sea, pero si va a cantar en un Auditorio Nacional, no en un bar de la esquina de tu casa, para siete personas… Lo lleno yo” Aldo Rendón

Aunque al parecer sus comentarios fueron simple humor, mucha gente lo criticó fuertemente. Los detractores aseguraron que él no era un “verdadero stylist” y que, probablemente, la propia Mariana jamás aceptaría sus servicios.

Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Mariana haciendo su vida, trabajando, picando piedra, y ¿estos? Solo hablando de ella”

“Pues mentiras no dijo”

“Aldo siempre con factos”

“Está Gema no suelta a Mariana. La envidia que no se le note”

“Aldo sólo viste a gente con dinero, gente importante, no cantantes de karaoke que ni saben cantar”

“Pero, ¿Quien en su sano juicio lo contrataría?”

“Ardido”

¿Mariana ya respondió a los malos comentarios de Aldo Rendón?

Hasta el momento, Mariana no ha respondido a los ataques más recientes de Aldo Rendón. No obstante, en el pasado ha dicho que no tiene problemas con ningún exhabitante de ‘La casa de los famosos México 2026’. En el caso de Aldo Rendón, incluso sostuvo que él quiso trabajar con ella.

Según Mariana, el stylist la abrazó tras la culminación de ‘La casa’ y le dijo si podían trabajar juntos algún día. La cantante le había dicho que sí, pero no en un futuro cercano, pues aún le dolían ciertos comentarios que él hizo en su momento.

“Eso no significa que, ahorita que ya empecé a ver videos y eso, que no me hayan dolido varias cosas de las que vi”, puntualizó.

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