Mariana reacciona a críticas de sus haters tras concierto en ‘La Maraka’: “No hago playback” l VIDEO

Sin lugar a dudas el triunfo de Mariana en ‘La casa de los famosos México 2026’, siempre será considerado como uno de los más polémicos, pues medio mundo se le fue encima a la exOV7, incluyendo Paolita Suárez, quien después despotricar de ella, finalmente le ofreció una disculpa.

Ahora, ha sido Mariana la que ha salido a dar la cara tras su reciente concierto en ‘La Maraka’, espectáculo al que le llovieron críticas, ¿qué dijo la cantante al respecto? Aquí te compartimos todos los detalles.

Mariana es tundida por concierto en ‘La Maraka’ / Redes Sociales

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¿Por qué el concierto de Mariana en ‘La Maraka’ fue motivo de criticas?

Aunque el concierto de Mariana en ‘La Maraka’ se llenó, se ha dicho en redes, que los asistentes al espectáculo habrían dejado el reciento un tanto decepcionados. ¿Por qué lo dicen? Algunos aseguran que esto, presuntamente, ocurrió pues gran parte del show consistió en covers de canciones y hasta han señalado que, supuestamente, la intérprete no se los sabía, por lo que habría terminado leyendo las letras en un monitor que le ubicaron al lado.

Como esto no fuera poco, otros internautas han soltado que el desempeño vocal de la exhabitante de ‘La casa de los famosos México’, a su gusto, no fue el mejor y han afirmado que pudo haberse preparado mejor para su show.

Mariana en ‘La Maraka’ / Redes Sociales

“El aire de su voz salió del chat”, “Cada que veo un video así de Mariana creo que es IA, pero ¿si cantó así de feo?”, son solo algunos de los comentarios que se pueden encontrar en rede sociales.

¿Leyendo la canción? Y todavía se le va el aire. Qué vergüenza con tanta experiencia como cantante hacer eso. #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx https://t.co/4GZg4ZJFVL — Lisha 2.0 (@NursiaBenito) October 18, 2026

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Mariana le pone un alto a sus haters y revela lo que pasó en el concierto de ‘La Maraka’

En su más reciente encuentro con la prensa, en el que estuvo presente TVNotas, Mariana fue cuestionada acerca de las duras críticas que estaba recibiendo por parte del público tras su concierto en ‘La Maraka’, por lo que la exOV7 reveló que quizás su rendimiento vocal no fue el mejor, pero que eso se debía a una laringitis aguda que se estaba tratando.

Mariana además aseguró que sí pudo haber ensayado mucho más, sin embargo, no pudo hacerlo porque luego de ser la ganadora absoluta del reality, su agenda ha estado llena de compromisos.

“Di que saqué el concierto adelante, pa que vean que no hago playback y me rifo(…) nunca dudo de mí, a veces no llego con la condición, con la salud óptima porque ha sido realmente un exceso de entrevistas y de locura que está pasando en mi calendario (…) así fue como llegué y las cosas salieron padrísimas (…) salió casi todo a la perfección”. Mariana

Mariana reveló que, entre problemas de salud y una agenda apretada, faltó tiempo para ensayar como acostumbra. Aun así, aseguró que el espectáculo salió adelante. 📹: María Montoya / Liliana Carpio https://t.co/gwVKggqH6A — @TVNotasmx (@TVNotasmx) October 22, 2026

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¿Cuál fue la reacción de Mariana tras su concierto en ‘La Maraka’?

Pese a las criticas, el día del concierto en ‘La Maraka’, Mariana se dijo muy satisfecha por el resultado y por la respuesta de la gente, quienes se reunieron para cantar con ella algunos de sus éxitos.

La cantante incluso aseguró que estaba teniendo una nueva especialidad, que era la de “cerrar bocas” a todos aquellos que no creyeron en que podría llenar el recinto. El próximo concierto de Mariana será en teatro Galerías en Jalisco, el próximo sábado 21 de noviembre, ¿podrá repetir el éxito de ‘La Maraka’ en tierras tapatías?