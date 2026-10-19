Mariana presume ‘cerrar bocas’, pero crecen especulaciones de su próximo concierto: ¿Hay baja venta de boletos?

Después de que se diera a conocer que Mariana atascó ‘La Maraka’ con tremendo show tras salir de La casa de los famosos México, han vuelto a salir a la luz algunas especulaciones sobre su próximo concierto, pues al parecer, aún hay varios boletos disponibles. ¿Logrará volver a hacer sold out? ¡Te contamos los detalles!

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Mariana sigue cosechando éxitos tras La casa de los famosos México 2026. / Redes Sociales

¿Cómo fue el concierto de Mariana tras polémicas en La casa de los famosos México 2026?

Aunque Aldo Rendón, al igual que otros exhabitantes de LCDLFM, se negó a asistir al concierto de Mariana en la Ciudad de México, la exOV7 se presentó con gran éxito en ‘La Maraka’ la noche del 17 de octubre como parte de ‘A la goma Tour’.

A lo largo de su presentación, Mariana hizo vibrar a los presentes en el recinto con gran parte de sus éxitos como: ‘Te mandé a la goma’, ‘Déjame el tequila’ y ‘La gata bajo la lluvia’. Además, no estuvo sola en el escenario; en algunas ocasiones contó con la participación de ‘La Sonora Dinamita’, Andy Zuno, Kenny Avilés, entre otros.

Pese a que la cantante fue la ganadora de la cuarta temporada de La casa de los famosos México 2026, solo contó con la presencia de dos de sus excompañeros en el lugar, Cynthia Klitbo y Moisés Peñaloza, quien incluso subió al escenario para disfrutar junto a Mariana.

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Mariana se presentó con éxito en La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Cuál es el siguiente concierto de Mariana tras hacer sold out en ‘La Maraka’?

Ante el éxito de Mariana la noche del 17 de octubre en ‘La Maraka’, en redes se ha comenzado a reportar que la cantante aún tiene varios boletos para su próximo concierto, el cual se llevará a cabo fuera de la Ciudad de México. Según infirmó la cuenta de X de la ‘Tía Sandra’:

“Próximo reto de Mariana Ochoa: Hacer sold out del teatro Galerías en Jalisco, el próximo sábado 21 de noviembre. El teatro cuenta con capacidad para 1800 personas. Todavía hay boletos disponibles”, se lee en la publicación.

Las críticas a la cantante no se han hecho, pues pese al éxito que logró en La casa de los famosos México y su concierto en la capital de México, hay quienes especulan que regaló varios boletos para lograr un lleno total; sin embargo, dicha información no está comprobada.

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💥 PRÓXIMO RETO DE MARIANA OCHOA: Hacer sold out del teatro Galerías en Jalisco, el próximo Sábado 21 de Noviembre ‼️🗣️



El teatro cuenta con capacidad para 1,800 personas. Todavía hay boletos disponibles.#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/KgKwyIh4M1 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 19, 2026

¿Qué dijo Mariana tras su éxito en ‘La Maraka’ pese a críticas de exhabitantes de LCDLFM?

En medio de la supuesta rivalidad entre Mariana y Gema Garoa, la ex OV7 concedió una entrevista para el programa Hoy en la que parece haber lanzado un dardo para todos aquellos que creyeron que no lograría un lleno total en su concierto tras salir de LCDLFM.

“Creo que es mi nueva especialidad cerrar bocas”. Mariana

Pese a que la intérprete no mencionó nombres de las personas a las que iba dedicado su mensaje, algunos lo interpretaron como una indirecta muy clara a Gema Garoa; sin embargo, otros le sugirieron que siguiera en lo suyo. Por ahora, la única pregunta es, ¿logrará un sold out por segunda vez?

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