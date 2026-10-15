¿Aldo Rendón no quiere ver a Mariana? Cancela su visita al concierto de la ganadora de LCDLFM: “Me da hueva”

La participación de Aldo Rendón en La casa de los famosos México 2026 terminó abruptamente por temas de salud. Sin embargo, durante su estancia, tuvo una clara “enemistad” con Mariana, la ex OV7. A días del final de temporada, el stylist habla de su posible presencia en el concierto de la ganadora. ¿No quiere ir?

Aldo Rendón eliminado de La casa de los famosos México 2026 por problemas de salud / Redes sociales

¿Aldo Rendón molesto con La casa de los famosos México 2026 por victoria de Mariana?

Antes de que se diera a conocer que Mariana ganaba La casa de los famosos México 2026, algunas figuras de la farándula no estaban de acuerdo con que la cantante fuera una de las finalistas: uno de ellos Aldo Rendón.

Uno de los momentos más comentados fue cuando Rendón participó con el Escorpión dorado en la dinámica “Escorpión al volante”, episodio que se grabó antes de que se supiera que Mariana era la ganadora. El stylist dijo:

Antes de decir primero, segundo y tercer lugar, se la ultra mega mam*n si gana Mariana. Ya, váyanse a la ch*ngada. Aldo Rendón

Aunque Rendón después se ha visto más tranquilo respecto a sus comentarios sobre Mariana, internautas recuerdan que él no soportaba que su excompañera de reality cantara o realizara otras dinámicas.

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Aldo Rendón y Mariana peleaban en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Aldo Rendón dejará plantada a Mariana en su concierto?

Tras su coronación en La casa de los famosos México 2026, Mariana ya tenía un compromiso con sus seguidores; un concierto en la CDMX, mismo que ella promocionó en el 24/7 del reality.

A dicho concierto fueron invitados algunos exhabitantes del programa, y aunque Aldo Rendón había dicho que estaría presente, ya canceló su participación:

Ya me invitó pero no voy a ir porque tengo trabajo ese día. Tengo un desfile y tengo que ir. Aldo Rendón

En comentarios algunos internautas mencionaron que su ausencia en el concierto de Mariana puede que no sea por temas laborales, si no por la presunta “enemistad” que se ha manejado. ¿Tú qué crees?

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Aldo Rendón no irá al concierto de Mariana, ¿por qué? / Redes sociales, La casa de los famosos México

Aldo Rendón harto de que le pregunten por Mariana

Por si fuera poco entre la “rivalidad” Aldo Rendón-Mariana, el stylist se vio molesto por las preguntas de una reportera, quien insistió en cuestionarle sobre temas de la ex OV7, ante esto, el también vestuarista dijo lo siguiente:

Pregúntenme lo que quieran, pero ya de Mariana no me pregunten, porque me da hueva. Bye, bye. Déjenme en paz. Aldo Rendón

Acto seguido, Rendón caminó rápido para poder dejar atrás a los reporteros, quienes lo acusaban de ser grosero, no solo esta vez, si no también en más ocasiones: “ Siempre tan grosero ”, se escucha decir a una periodista.

En algún momento, y tras terminar LCDLFM, Aldo Rendón llegó a “defender” a Mariana de las críticas, pues también la tachó de no “ser tan importante”.

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