Mariana ACEPTA subirse al ring con Gema Garoa y confirma que regresó con su ex, ¿por eso ganó LCDLFM?

Después del encontronazo que tuvieron Gema Garoa y Mariana durante la conferencia de prensa de ‘La casa de los famosos México’ 2026, surgió una propuesta para que ambas se subieran al ring y arreglaran sus diferencias en una pelea.

La propuesta rápidamente se hizo viral en redes sociales, por lo que la ganadora del reality fue cuestionada al respecto y sorprendió con su respuesta. Además, Mariana confirmó que retomó su relación con su expareja tan pronto como salió de la casa.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Mariana? Te contamos.

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Mariana ganó La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Mariana confirma que regresó con su ex tras ganar ‘La casa de los famosos México’ 2026

Tras coronarse como ganadora del reality, surgieron rumores sobre una supuesta reconciliación de la cantante con su expareja, de quien se sabía que se había separado antes de que ella entrara a ‘La casa de los famosos México’.

Ahora, durante un encuentro con los medios de comunicación, Mariana confirmó que, efectivamente, ambos decidieron darse una segunda oportunidad y relató cómo fue el momento en el que él volvió a declararle su amor.

La exintegrante de OV7 contó que el lunes, cuando regresó a su casa para pasar tiempo con sus hijos, su ex llegó con un ramo de rosas para pedirle que nuevamente fuera su novia.

Con esta declaración, queda claro que Mariana vuelve a estar en una relación con la persona que, según las versiones en redes sociales, habría tenido que ver con su triunfo en ‘La casa de los famosos México’.

“Ya tengo novio, es la noticia de hoy... se me declaró de nuevo; llegó el lunes que llegué a mi casa, abracé a mis hijos y en eso tocaron mi timbre. Abrí y me llegó con un ramo de rosas rojas preciosas y me dijo: '¿quieres volver a ser mi novia?’” Mariana

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Mariana / Redes sociales

¿Quién es el novio de Mariana y por qué se rumorea que influyó en el resultado de LCDLFM 2026?

El actual novio de Mariana es Mauricio Vaca Tavera, un empresario que mantuvo una relación de ocho años con la cantante antes de que ambos decidieran darse un tiempo y posteriormente regresaran.

Mauricio mantiene un perfil alejado de los reflectores y se desempeña como ejecutivo de administración y finanzas de Cinépolis. Su relación con la cantante terminó antes de que ella ingresara a ‘La casa de los famosos México’ 2026, aunque ambos dejaron abierta la posibilidad de volver a intentarlo.

Tras la victoria de Mariana, las redes sociales comenzaron a especular sobre una posible influencia de Mauricio en el resultado del reality, debido a su posición económica y a la supuesta capacidad que tendría para conseguir apoyos con ejecutivos de alto nivel.

Sin embargo, estas versiones no han sido comprobadas y son solo rumores de usuarios en redes sociales.

La propia Mariana rechazó los rumores y explicó que, contrario a lo que se decía en redes, Mauricio no quería que ella participara en el reality por tratarse de una persona muy privada.

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Mariana ganó La casa de los famosos México 2026 / Redes Sociales

¿Mariana y Gema Garoa se pelearán después de salir de ‘La casa de los famosos México’ 2026?

Después de las diferencias que tuvieron durante el reality y la discusión que protagonizaron en la conferencia de prensa posterior a la final, surgió la idea de que ambas arreglaran sus problemas sobre un ring, en una pelea de box dentro de alguno de los eventos en los que actualmente se enfrentan diversas celebridades.

Mariana, lejos de rechazar la propuesta, se mostró dispuesta y dejó abierta la posibilidad de enfrentarse a Gema. Incluso, recordó que anteriormente practicó kick boxing, por lo que no descartó la idea de subirse al ring.

“No sabe lo que está diciendo, yo boxeo. Hice kickboxing muchos años. Estaría bueno (pelear con Gema Garoa), ¿por qué no?, estaría bueno” Mariana

Por su parte, Gema Garoa también se tomó la propuesta con humor y, en un primer momento, no se negó a la posibilidad de pelear. Sin embargo, poco después aclaró que no lo haría debido a las cirugías que se ha realizado en el rostro y reconoció que, en caso de enfrentarse, considera que Mariana podría ganarle.

“Ella no sabe con quién se mete. Claro que no, tanto que me ha costado esta jeta para que se me destruya en un segundo.” Gema Garoa

La tensión entre ambas exhabitantes se avivó recientemente por los comentarios de Gema hacia Mariana por un vestido que usó en una de las galas.

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