¡Mariana atascó la Maraka con su tremendo show! En festejos sueltan mensaje a Gema: "¿Cómo te quedó el hocico?” VIDEO

La rivalidad entre Gema Garoa y Mariana parece haber trascendido más allá de ‘La casa de los famosos México’, pues, aunque el reality ya llegó a su fin, los comentarios e indirectas entre ambas dejan ver que todavía existen algunas rencillas.

La ganadora de ‘La casa de los famosos México’ se presentó con un show que abarrotó de asistentes La Maraka, en la Ciudad de México. Sin embargo, la música y el ambiente no fueron lo único que llamó la atención, pues durante los festejos posteriores al concierto también hubo comentarios dirigidos a Gema.

¿Qué fue lo que le dijeron a la actriz? Te contamos.

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¿Mariana y Gema Garoa enemistadas?

¿Cómo fue el concierto de Mariana en La Maraka?

Mariana se presentó el 17 de octubreen La Maraka, al sur de la Ciudad de México, con su espectáculo ‘A la goma Tour’. El concierto marcó una nueva etapa para la cantante, pues llegó después de coronarse como ganadora de ‘La casa de los famosos México 2026’.

Durante el show, la exintegrante de OV7 ofreció un recorrido musical por distintas etapas de su carrera, con canciones que forman parte de su trayectoria y otras más recientes. Entre los temas que sonaron en la noche estaban ‘Te mandé a la goma’, ‘Qué importa’, ‘Déjame el tequila’ y ‘La gata bajo la lluvia’.

La presentación también tuvo invitados especiales como ‘La sonora dinamita’, Andy Zuno, Kenny Avilés, entre muchos otros.

Además, entre los asistentes estuvieron sus excompañeros de ‘La casa de los famosos México’ como Moisés Peñaloza y Cynthia Klitbo.

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‼️ IMPACTANTE | ¡MARIANA OCHOA LOS DEJA CALLADOS! La ganadora del reality consigue SOLD OUT en La Maraka. 😱 ¡AGOTÓ LOS BOLETOS! Su triunfo ya se refleja en la taquilla y ahora la expectativa por verla en vivo se convierte en entradas agotadas. #LaCasaDeLosFamososMx https://t.co/qmWXRqTQ6L — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 18, 2026

Mariana y compañía lanzan dardo a Gema Garoa tras el concierto en La Maraka

Después del concierto, Mariana festejó el éxito del show con todos sus invitados, entre los que se distinguieron Kenny Avilés y Jessica Esotérica, por los comentarios que dieron.

En un clip que ya circula en las redes sociales, alegaban que Mariana disfruta del éxito por lograr llenar el recinto y ganar el reality.

Después de cantar el famosos ‘Sí se pudo’, Kenny Avilés lanzó un mensaje para aquellas personas que criticaron el show de Mariana, diciendo que solo criticaron los envidiosos. Pero Jessica Esotérica fue más específica y mencionó directamente a Gema Garoa, con quien Mariana tuvo varias rencillas en la casa.



“Nos criticaron los envidiosos, pero aquí estamos, p***s” , dijo Kenny Avilés.

, dijo Kenny Avilés. "¿Cómo te quedó el hocico, Gema?”, arremetió Jessica Esotérica.

Mariana reaccionó con un gesto de sorpresa pero no mencionó nada al respecto, y siguió con la celebración con sus invitados.

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🗯️ Amigos de MARIANA OCHOA mandan mensaje a GEMA GAROA, después del concierto en La Maraka 😳😳 #LaCasaDeLosFamososMéxico https://t.co/R3eFy2FFqi — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 18, 2026

¿Por qué Mariana tiene rivalidad con Gema Garoa?

La rivalidad entre Gema Garoa y Mariana se gestó dentro de ‘La casa de los famosos México’, debido a sus diferencias de personalidad y estrategia durante la competencia, en la que también estuvo involucrado Ese Pérez.

Durante su estancia en la casa, ambas intercambiaron comentarios y protagonizaron enfrentamientos que dejaban ver que no tenían una buena relación. Pese a las diferencias, las dos lograron llegar a la final del reality.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Gema criticó un vestido que Mariana usó durante una de las galas. El comentario volvió a salir a relucir en la conferencia de prensa posterior a la final y provocó un nuevo enfrentamiento entre ellas.

Asimismo, Gema ha cuestionado en distintas entrevistas el triunfo de Mariana y señalado presuntas irregularidades que, desde su perspectiva, habrían influido para que la cantante terminara como ganadora del programa.

Así, los enfrentamientos que comenzaron dentro de la casa parecen haber trascendido la competencia y continúan dando de qué hablar incluso después de que terminó el reality.

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