Paola Suárez pide perdón a Mariana por dudar de su triunfo en ‘LCDLFM 2026’, ¿la obligaron?: VIDEO

El primer lugar de Mariana en ‘La casa de los famosos México 2026’ ha sido puesto en tela de juicio. A pesar de que ya pasaron dos semanas de la gran final del reality, muchos siguen diciendo que la cantante ganó por un supuesto fraude.

Entre aquellos que apoyaban esta teoría estaba Paola Suárez. La influencer consideró injusto que su amiga, Karina Torres, obtuviera el tercer lugar y hasta sugirió la existencia de un presunto trato de por medio. Por ello, muchos se sorprendieron con la reciente disculpa que ‘la Perdida’ le ofreció a la exintegrante de OV7. ¿Arrepentimiento genuino o miedo a la polémica? Te contamos los detalles.

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Se ha dicho que el triunfo de Mariana en LCDLFMX 2026 fue un fraude / Redes sociales

¿Qué dijo Paola Suárez sobre el triunfo de Mariana en ‘LCDLFM 2026’?

El pasado 4 de octubre, se llevó a cabo la gran final de ‘La casa de los famosos México 2026’. Así quedaron las posiciones de los finalistas:

Quinto lugar: Gema Garoa

Cuarto lugar: Ese Pérez

Tercer lugar: Karina Torres

Segundo lugar: Memo Schutz

Primer lugar: Mariana

Tras anunciarse que la cantante era la ganadora del reality, Paola Suárez, a través de una transmisión en vivo, se dijo muy molesta por esta situación. Señaló que, a su consideración, Mariana no tenía más fans que Karina. Incluso ninguneó la carrera musical de la intérprete de ‘Te quiero tanto, tanto’.

De igual forma, afirmó haber escuchado que, supuestamente, la producción ya tenía planeado que la artista ganara la competencia.

“Yo ya sabía, wey, yo ya sabía, pero Karina me había dicho que, según, le iban a dar el segundo lugar; a mí, Karina me dijo: o sea, ¿qué no, mam..., el tercero? O sea no, no mam...”, declaró.

Por si esto fuera poco, Paola también pidió a los fans que no la pidieran para la siguiente temporada, pues dejó claro que no participaría en este proyecto.

“Con esto que acaba de pasar, en serio se los digo, jamás entraría a esa producción. Así como está pasando todo ahora, no. Una pu… ma… en serio. Yo sé que Endemol tiene varios proyectos y varios realities en los que yo he estado, pero en el de ‘La casa de los famosos’ no estaría”. Paola Suárez

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Paola Suárez se enojó por el tercer lugar de Karina Torres en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

La disculpa que Paola Suárez le ofreció a Mariana

Hace algunas horas, Paola Suárez y Karina Torres realizaron una transmisión en vivo para redes sociales. La apodada ‘la Patas’ le pidió una disculpa a Mariana por dudar de su triunfo en ‘La casa de los famosos México 2026’.

Se justificó diciendo que sus palabras salieron desde el enojo. Karina también pidió perdón por haberse quejado de su tercer lugar y ambas hasta la invitaron a Guanajuato para que probara la comida típica.

Paola Suárez “Ese día yo estaba muy enojada y dije unas palabras muy malas, pero sí te pido una disculpa, Mariana… Necesitamos que Mariana se venga aquí, a San Juan de Coecillo, a comer una rica y deliciosa tostada… y una fruta con queso”.

Hasta el momento, Mariana no ha respondido a estas declaraciones. Sin embargo, en muchas ocasiones ha dicho que no le interesa lo que sigan sobre su victoria en el show, ya que, “al final del día, ella ganó”.

📍 ARREPENTIDAS | KARINA TORRES Y PAOLA SUAREZ ofrecen disculpas a Mariana Ochoa, por sus comentarios al ganar el reality ‼️👀 "Bien merecido tu primer lugar y gracias por acabar con mi carrera... Invitamos a Mariana a San Juan del Coecillo a comer una fruta con queso" #LaCasaDeLosFamososMéxico — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 20, 2026

¿Paola Suárez fue obligada a disculparse con Mariana?

Mucho se ha dicho sobre la disculpa de Paola Suárez a Mariana. Se ha especulado que Paola Suárez presuntamente fue obligada a pedir perdón para evitar una demanda o multa por parte de la producción de ‘La casa de los famosos México 2026’.

Recordemos que, en su momento, se rumoreó que querían proceder legalmente en su contra. Esto fue desmentido por su equipo de trabajo. No obstante, el tema volvió a ponerse sobre la mesa ahora que aparentemente se arrepintió de sus declaraciones pasadas.

También se dice que pidió disculpas para que su amiga Wendy Guevara, quien se desempeñó como conductora de las pre y postgalas, no tuviera problemas. Hasta ahora, todo esto son especulaciones y nada está confirmado.

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