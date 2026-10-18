Mariana volverá a las telenovelas tras ganar La casa de los famosos México 2026: ¿Con la competencia?

Tras la polémica que envuelve a Mariana por ganar La casa de los famosos México 2026, la cantante vive uno de los momentos más importantes de su carrera. La artista reveló sobre sus próximos proyectos, y asegura que estará de vuelta en las telenovelas. ¿Qué papel hará?

Mariana regresará a las telenovelas / Canva

¿Mariana ganó La casa de los famosos México 2026 por órdenes?

Mucho se ha hablado por la victoria de Mariana en La casa de los famosos México 2026, pero una de esas teorías nació de Maxine Woodside, quien afirmó que la corona de la cantante se decidió desde semanas antes.

A mí ayer me chismosearon… que la que va a ganar es Mariana, que regresó porque le dijeron, ‘regresa y gana’. Eso me contaron, es chisme de radio pasillo, no está confirmado Maxine Woodside

A esto, se unieron otras teorías surgidas en redes sociales, en las que decían que su regreso habría sido presuntamente impuesto (fue la primera eliminada de la temporada), por lo que el final parecía ser previsible.

Por último, el propio René Franco (panelista del reality) dijo que al inicio de la gala final era Memo Schutz el ganador, pero rápido hubo una variación en los votos y fue finalmente Mariana la ganadora. ¿Hubo truco entonces?

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¿Mariana no merecía ganar La casa de los famosos México 2026? / Redes Sociales

Mariana anuncia su regreso a las telenovelas tras ganar el reality

Durante su visita al programa Cuéntamelo ya!, Mariana habló feliz de su triunfo en La casa de los famosos México 2026, pero también de lo que se viene ahora con sus nuevos compromisos, laborales y personales.

La noticia más llamativa llegó cuando Mariana confirmó que volverá a la pantalla chica como actriz. Aunque aclaró que todavía no hay un detalle específico sobre algún proyecto:

No hay primicia todavía, me voy a sentar con algunos productores, ya empiezan estas pláticas, sí es realidad, regreso a las novelas. Mariana

La artista subrayó que su regreso se da en un momento en que ha sentido el cariño de la gente por su reciente victoria, sintiendo así el respaldo de varios sectores del público. Aunque no reveló en qué televisora tendría pláticas, seguramente ¡será con la que la catapultó con La casa de los famosos México al ojo público!

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Mariana vuelve a las telenovelas tras La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Por qué Mariana ya no había decidido estar participando en telenovelas?

Mariana (quien habló de su romance con Ernesto Laguardia) también explicó por qué, tiempo atrás, tomó distancia de las telenovelas, pese a que su experiencia en ellas fue positiva y les tomó mucho cariño a ese tipo de proyectos:

Cuando hice novelas en su momento me fue súper bien, no lo había retomado porque son muchas horas, tenemos niños, pero ya están creciendo mis hijos. Mariana

Mientras todo ocurre, Mariana sigue siendo señalada y criticada por su victoria, tanto por exhabitantes como Gema y Ese Pérez, como internautas y audiencia en general. ¿Tú qué opinas?

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