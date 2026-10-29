Revelan fotos del último adiós a el Komanche; amigos cumplen su emotiva última voluntad: FOTO

La muerte de ‘el Komanche’, famoso streamer salvadoreño, sigue causando tristeza entre sus seguidores y amigos. A pocos días de que se confirmara su fallecimiento a los 30 años, salieron a la luz imágenes de una íntima reunión organizada para despedirlo en Monterrey. Lo que llamó la atención fue la peculiar manera en que sus seres queridos decidieron rendirle homenaje, pues incluyeron algunos de sus gustos favoritos y cumplieron un deseo que el propio influencer habría expresado en vida. ¿Cómo fue su último adiós y qué pasará con sus restos?

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¿De qué murió ‘Komanche’? / Redes sociales

¿Cómo fue el último adiós de ‘el Komanche’ en Monterrey y qué revelan las imágenes de su despedida?

El último adiós de ‘el Komanche’ en Monterrey reunió a influencers, amigos y personas cercanas al creador de contenido, quien murió el pasado 25 de octubre de 2026. Antes de que sus restos sean trasladados a El Salvador, sus allegados organizaron una ceremonia espiritual para recordarlo.

Adriana Alonso, madre de Arigameplays y AmaBlitz, compartió en redes sociales una fotografía del homenaje. En ella aparecen varios asistentes vestidos de blanco y tonos claros, sentados en círculo alrededor de un arreglo floral con la imagen del streamer y una rebanada de pizza.

La despedida estuvo acompañada de música de Bad Bunny, uno de los artistas favoritos del influencer. Adriana publicó un emotivo mensaje en el que explicó que la reunión fue organizada siguiendo los deseos que ‘el Komanche’ había compartido en vida:

“Así te despedimos, Komi, como tú lo querías, todos compartiendo todos los buenos recuerdos que dejaste en nuestro corazón, con mucha música de Bad Bunny y comiendo una rebanada de Pizza Hut. Que Dios ilumine tu camino. Descansa en paz”. Adriana Alonso, madre de Arigameplays y AmaBlitz

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Último adiós del Komanche

¿'El Komanche’ planeó su propio funeral antes de morir? Esto les pidió a sus amigos en vida

El Komanche había hablado sobre cómo le gustaría que sus amigos lo recordaran después de su muerte. De acuerdo con lo compartido por sus allegados, el streamer expresó durante una transmisión en vivo que prefería una despedida acompañada de cosas que disfrutaba.

Carolina de Anda, mánager e influencer, también publicó fotografías de la ceremonia en memoria de ‘el Komanche’. La joven reveló que, además de escuchar canciones de Bad Bunny y compartir pizza, los asistentes proyectaron Dragon Ball, una de las series que disfrutaba el creador de contenido.

Junto a las imágenes, Carolina escribió un mensaje que dejó ver cómo sus amigos intentaron respetar sus deseos y recordar los momentos que vivieron con él:

“Te despedimos exactamente como querías, Bad Bunny de fondo, Dragon Ball proyectándose, pizza hut (yo agarré de esa espero esté bien) y todos tus amigos recordando cada bonito momento que vivimos contigo”.La reunión no estuvo centrada únicamente en el dolor por su fallecimiento, sino también en los recuerdos que dejó entre quienes lo conocieron. Las imágenes muestran una despedida cercana, con flores, fotografías y elementos relacionados con su personalidad.

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Último adiós del Komanche

¿Cuándo será el funeral de ‘el Komanche’ en El Salvador y qué pasará con sus restos?

Los restos de ‘el Komanche’ serán repatriados a El Salvador, su país natal, donde familiares y amigos esperan darle el último adiós. Su padre, José Luis Acevedo, compartió información sobre los preparativos del sepelio a través de Facebook.

Según lo anunciado por su familia, el cuerpo del streamer llegará a El Salvador el viernes 30 de octubre de 2026, mientras que su entierro está previsto para el sábado 31 de octubre. La información fue difundida para responder a las personas que preguntaban por las ceremonias funerarias.

A través de sus redes sociales, el padre del influencer escribió: “Primeramente Dios, el viernes (30 de octubre) llegará a su pueblo el cuerpo de mi hijo y el sábado será su entierro, para todos los amigos y familiares que me han estado preguntando”.

Hasta el momento de los reportes, no se habían dado a conocer todos los detalles del servicio funerario. Tampoco se había confirmado públicamente si sus restos serían sometidos a algún procedimiento antes del traslado.