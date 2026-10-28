Aldo Rendón lanza dardo al Capi Pérez y ¿despotricó vs. la televisora en la que trabaja? ¡Él se defiende!

Si hay un personaje que es reconocido por ser de las figuras más polémicas del mundo del espectáculo, ese es Aldo Rendón, pues no solo se enfrentó con ironía a las críticas ante la supuesta agresión a una fan, sino que ahora también lanzó una centella en contra de TV Azteca, canal para el que trabaja ‘Capi’ Pérez.

¿Por qué se dio dicha interacción y qué pasó entre Aldo y ‘el Capi’? Aquí te damos todos los detalles.

Aldo Rendón entrevista / Redes Sociales

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¿Aldo Rendón hizo menos al canal en el que trabaja el ‘Capi Pérez’?

Tras su salida de ‘La casa de los famosos México’, Aldo Rendón ha sido invitado a un sinnúmero de entrevistas y pódcasts en donde ha sido cuestionado sobre su experiencia en el encierro del programa de Televisa.

Su más reciente aparición fue con el ‘Capi’ Pérez en su pódcast ‘¡Qué le importa!’ En donde en medio de la confusión, el famosos stylist le tiró con todo a la televisora del Ajusco, misma en la que trabaja ‘Capi’.

Mientras estaban platicando, Rendón le pregunto a Pérez cuánto tiempo se hacía de su casa a Televisa, sin esperar que el comediante le respondiera que él pertenecía a TV Azteca. A modo de broma, Aldo respondió que entonces no sabía que estaba haciendo ahí, y que además, él pensaba que la televisora del Ajusco había quebrado.

“¿Qué hago aquí? Ya me voy. Yo pensé que había quebrado. Pin... canal. Es de nacos... si usted ve TV Azteca, es naco” Aldo Rendón

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¿Qué le dijo ‘Capi’ Pérez a Aldo Rendón acerca de sus declaraciones sobre el canal en el que trabaja?

Aunque ‘Capi’ Pérez estaba plenamente consiente de que Aldo Rendón es un personaje sumamente polémico, sus dichos sobre la televisora en la que labora desde hace varios años lo dejaron sin palabras, por lo que únicamente alcanzó a cambiar de tema mientras de una manera u otra, defendía a su empresa.

Pérez aseguró que era “el rostro más Azteca de Azteca”, además de que recurrió al famoso lema de la televisora “Señal con valor”, mencionando que “ahí sí hay valores”.

Por supuesto en redes sociales los internautas se volvieron locos de risa con los dichos de Aldo, y no dudaron en expresarlo:



“Pues Aldo está ocasión tiene toda la razón”

“Morí de risaaa ajajajjaja”

“Es que mentiras no dijo”

Capi Pérez / IG: @elcapiperez

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¿De qué más habló Aldo Rendón en el podcast del ‘Capi’ Pérez?

Además de la inesperada centella que el exhabitante de ‘LCDLFM’ lanzó, indirectamente, en contra del ‘Capi’ Pérez, Rendón aprovechó para hablar de la sonada polémica con el vape que se le cayó en el vestidor mientras estaba en el reality.

Él explicó que en efecto la producción los dejaba fumar, sin embargo, esta es una situación que ninguno de los concursantes podía revelar. Anteriormente, Aldo Rendón ya había hablado sobre el famoso vape que se le cayó en ‘La casa de los famosos México’ en entrevista con ‘El escorpión dorado’.