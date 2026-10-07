Aldo Rendón revela qué se le cayó en LCDLFM, ¿Vape? Destapa detalle desconocido del reality ¿todo está planeado?

Aldo Rendón abandonó ‘La casa de los famosos México’ 2026 debido a un delicado problema de salud, siendo uno de los participantes candidatos para ganar el reality.

Sin embargo, su estancia estuvo marcada por polémica debido a algunos comentarios y acciones que tuvo dentro de la casa. Una de ellas, cuando se le cayó de su chamarra lo que parecía ser un vape, objeto que presuntamente está prohibido en la competencia.

Después de que concluyó el reality, Aldo fue invitado al programa de ‘El escorpión dorado’, donde reveló toda la verdad de aquel bochornoso momento.

¿Qué fue lo que pasó?

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Aldo Rendón / Redes sociales

¿Cómo fue el momento en el que se le cayó el vape a Aldo Rendón en ‘La casa de los famosos México’ 2026?

El momento ocurrió cuando se encontraba en una de las habitaciones mientras se cambiaba de ropa. En las imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes, se observa cómo el stylist se quita una chamarra y, de pronto, un pequeño objeto cae al piso.

Aldo inmediatamente volteó para ver qué había ocurrido y trató de cubrir el objeto con el pie, lo que llamó todavía más la atención de los seguidores, quienes comenzaron a especular sobre qué era lo que se le había caído, y de inmediato mencionaron que podría tratarse de un vape.

Esto generó polémica, ya que supuestamente este tipo de objetos estarían prohibidos, lo que levantó sospechas de que Aldo sería el protegido de la producción.

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A Aldo Rendón se le cayó un vape en LCDLFM 2026 / Redes sociales

Aldo Rendón CONFIRMA que sí llevaba vape a ‘La casa de los famosos México’ 2026

El stylist fue invitado al programa de YouTube de ‘El escorpión dorado’, quien no dudó en preguntarle qué era aquel misterioso objeto que se le había caído durante su participación en ‘La casa de los famosos México’ 2026.

Entre risas y visiblemente avergonzado, Aldo Rendón reveló que, efectivamente, se trataba de un vape. Sin embargo, Aldo explicó que el tiempo que tienen para fumar es muy limitado, pues deben regresar rápidamente a la dinámica del 24/7. Precisamente por las prisas, en aquella ocasión se le olvidó dejar el vape en el lugar y decidió esconderlo en la manga de su chamarra para devolverlo después.

Sin embargo, cuando se quitó la chamarra frente a las cámaras, el vape terminó cayéndose al piso, lo que ocasionó aquel vergonzoso momento.

“La neta la neta, es un vape. Hay un lugar donde podemos fumar (...) Tienes tiempo limitado, y a mí se me olvidó y saqué el vape... Dije: ‘Lo voy a guardar en mi manga para que no me regañen y a la otra ya lo regreso’.” Aldo Rendón

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Aldo Rendón y el escorpión dorado al volante revelando todo sobre #LCDLFMX y tirando factos 🔥 #aldorendon #escorpiondorado #fyp https://t.co/hVSmmnLNu6 — La MAS perra (@lalalolita09) October 7, 2026

¿Tienen permitido fumar en ‘La casa de los famosos México’?

La revelación no quedó ahí, pues explicó que dentro de la casa existe un lugar especial para los participantes que fuman.

El stylist contó que, antes de entrar al reality, a los participantes se les pregunta si fuman y, en caso de hacerlo, tienen permitido ingresar con sus cajetillas de cigarros o sus vapes. Estos objetos permanecen en el espacio destinado para fumar y los habitantes pueden acudir ahí.

“Antes de entrar a la casa tú tenías que decir si fumas o no fumas. Si fumas llevas tu cajetilla de cigarros y ellos te los ponen ahí en el lugarcito, cada caja o vape tiene tu nombre.” Aldo Rendón

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