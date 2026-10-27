Luis Chaparro, ¿terminó con su novia por comentario a Yanet García en LCDLFM? Hace fuerte revelación: “Es atractiva”

Las polémicas alrededor de ‘La casa de los famosos México 2026’ siguen saliendo de boca de sus protagonistas, como es el caso de Karina Torres, quien compartió detalles de su amistad con Ese Pérez y Gema Garoa, y los comentarios que hicieron en su contra.

Ahora es Luis Chaparro quien habla sobre uno de los momentos más inesperados durante el encierro, y que por cierto, le trajo serios problemas con su novia, Andrea Mextli, ¿qué pasó entre ellos? Aquí te lo compartimos.

¿Quién es Luis Chaparro? / Redes sociales

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¿Qué pasó entre Luis Chaparro y Yanet García en ‘LCDLFM’?

En un clip que se está volviendo viral, Luis Chaparro revela que tras su salida del reality su novia le tenía guardado un reclamo, pues según cuenta, un día mientras estaba en el encierro, le dijo a Yanet García que se veía muy bien con un vestido que se había puesto: “Yanet, se te ve muy bien ese vestido”.

Como si no fuera suficiente, el influencer reveló que la producción tomó ese clip y lo puso en redes sociales, asegurando que casi casi, Luis Chaparro había quedado hipnotizado por la belleza de ‘la Chica del clima’.

Por supuesto, dicho halago molestó a su novia, Andrea Mextli, con quien tuvo que aclarar que solamente estaba tratando de ser amable, y que no se trataba de un coqueteo ni nada por el estilo.

“Decir que una mujer es atractiva no es tirarle la onda wey” Luis Chaparro

Luis Chaparro fue eliminado de La casa de los famosos México 2026 / La casa de los famosos México

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Luis Chaparro ¿hizo mal en halagar a Yanet García? Así lo revelaron sus amigos

A pesar de que para Luis Chaparro es muy claro que un halago no significa nada, sus amigos, los creadores de contenido, Alex Strecci y Malleza lo pararon en seco asegurando que cuando tienes una relación, es importante mantener una línea de respeto.

Para Strecci, los hombres pueden considerar que una mujer es guapa, no obstante, eso es mejor guárdalo “es que siento que son cosas que no se dicen (…) porque prefiero simple y sencillamente ahorrarme un problema que es innecesario. Si hay una cámara enfrente y te están viendo 40 millones de personas, más tu novia, no le voy a decir”, aseguró el influencer.

Jajajaja si se pasaban con sus telenovelas 😂 (la risa de Rodrigo jajajaj) Dice #LuisChaparro que le fue como en feria con su novia por un clip editado por #LaCasaDeLosFamososMéxico4 donde le decía a #YanetGarcia que se le veía muy bien el vestido pero lo sacaron de contexto Aclara que decir que una mujer es atractiva, no es tirarle la onda 👌🏽 — Le Portade A2 (@leportadeA2) October 27, 2026

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¿En qué lugar quedó Luis Chaparro en ‘La casa de los famosos México’?

A pesar de que era uno de los creadores de contenido favoritos del reality, Luis Chaparro salió de ‘La casa de los famosos México 2026’ el domingo 30 de agosto de 2026, convirtiéndose en el sexto habitante en dejar la competencia. Un abandono que para muchos fue justo, pues era considerado como uno de ‘los muebles’ del programa.

Durante el encierro, Luis Chaparro fue muy cercano a Ese Pérez, sin embargo, tras su salida de ‘La casa de los famosos México’, se dijo arrepentido de su cercanía con el influencer, ¿temía funa?