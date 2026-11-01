¿Igual que Gala Montes? Aldo Rendón ingirió sustancias en LCDLFM: “la uso para vivir” l VIDEO

Aldo Rendón es considerado como una de las personalidades más polémicas del mundo del entretenimiento, y tras su paso por ‘La casa de los famosos México’, el estilista ha sorteado varias polémicas como cuando lo acusaron de empujar a una fan.

Ahora nuevamente el influencer está en el punto de la polémica al darse a conocer que supuestamente habría fumado marihuana en el reality, ¿qué reveló? Aquí te lo compartimos.

Aldo Rendón / Redes sociales

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¿Qué pasó con Aldo Rendón y el vape que se le cayó en ‘LCDLFM’?

Primero recordemos la polémica en la que estuvo envuelto el famoso estilista. Un día mientras se encontraba en el vestidor, Aldo se quitó una chamarra que llevaba puesta, sin calcular que dentro de la bolsa de la misma, venía el vape que la producción le dejaba usar.

Al darse cuenta de que el dispositivo para fumar estaba en el piso, rápidamente le puso el pie encima, como buscando disimular su presencia, sin embargo, en redes sociales el clip rápidamente se hizo viral. Según detalles revelados por Aldo Rendón después de su salida del reality, el día del incidente fue reprendido por la producción por sacar el vape del área designada.

A Aldo Rendón s ele cayó un vape en LCDLFM 2026 / Redes sociales

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¿Aldo Rendón reveló que el vape que usaba en ‘La casa de los famosos México’ era de sustancias?

En su más reciente visita al podcast de ‘el Capi Pérez’, llamado “¿Qué le importa?” El exestilista de Galilea Montijo reveló que la producción del programa les permite fumar durante el encierro, sin embargo, los habitantes tienen prohibido hablar de dicha habitación en la que se guardan los vapes y cigarros de los participantes.

Durante la charla, ‘el Capi Pérez’ mencionó que desde su perspectiva, para él sería válido que cualquier persona fumara marihuana para soportar las dinámicas de un programa como ese, declaraciones a las que respondió Aldo Rendón dejando más preguntas que respuestas:

“Yo no es como que lo use para ese lugar, yo lo uso para vivir, yo fumo diario. Sí, yo soy muy chill, soy muy a gusto, por eso creo que también me vale tanta ver** todo” Aldo Rendón

‼️ Por primera vez ALDO RENDÓN habla de su consumo de CANNABIS en La Casa De Los Famosos, y el incidente tratando de esconder el vapeador 🌿 "Yo lo uso para vivir, diario" Lleva semanas afuera, y ningún reportero se había atrevido a preguntarle. Puro queda bien, adulador. Reconozco a Capi Pérez por tener 🥚🥚 y preguntar. — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 27, 2026

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¿Gala Montes acusó a Aldo Rendón de fumar sustancias en ‘LCDLFM’?

Cuando el video de Aldo con el vape se empezó a viralizar, Gala Montes arremetió en contra del estilista de las estrellas, pidiendo la producción le pusiera una sanción ejemplar por llevar dispositivos con marihuana al reality de convivencia.

En entrevista, la actriz aseguró “es un vape de marihuana, que no se haga pend***. Yo, yo compro de esos, que no se haga pend***”, dijo.

Aldo Rendón ya había revelado detalles sobre el polémico vape en su entrevista con ‘El escorpión dorado’, sin embargo, no mencionó cuál era su contenido.