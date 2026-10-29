Mariana desata polémica por aparecer en Ventaneando después de ganar LCDLFM, ¿fue por venganza?

Mariana ha enfrentado diversas polémicas desde que obtuvo el triunfo en ‘La casa de los famosos México’ 2026, tanto con algunos de sus excompañeros del reality como con otras personalidades del mundo del espectáculo.

Ahora, la exintegrante de OV7 enfrenta una nueva ola de críticas luego de aparecer en las pantallas de ‘Ventaneando’, a tan solo unas semanas de haber concluido el reality de Televisa.

¿Por qué Mariana apareció en TV Azteca y qué es lo que dicen las críticas en redes?

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Mariana / Redes Sociales

¿Cómo fue la aparición de Mariana en ‘Ventaneando’?

Durante la emisión de ‘Ventaneando’ de este 29 de octubre, Mariana apareció en las pantallas de TV Azteca como invitada de una entrevista exclusiva con Pati Chapoy.

Durante la conversación, la cantante habló sobre distintos aspectos de su vida personal, pero no hizo comentarios relacionados con su triunfo en ‘La casa de los famosos México’ 2026 ni sobre su experiencia dentro del reality de Televisa.

Sin embargo, su aparición no fue muy bien recibida por todos los espectadores y las críticas en redes sociales no tardaron en llegar, especialmente después de que previamente revelara que todavía no había recibido el premio por ganar el reality.

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Es Encerio Que @soymarianaochoa Ahora Se Fue A TV Azteca? Apoco En Televisa NO Le Quieren Dar Trabajo? 🤣🤣🤣🤣 Esa Es Su “Agenda Llena” De La Ganadora? Con Razon #Mariana Fue A Imagen TV, A Multimedios, etc PD: Bueno Ella Admitio El Otro Dia Que Televisa NO Le Han Llamado Para Trabajos En Un Futuro 🫢 Y Tengo El Video — ChicoAcademy (@ChicoAcademy) October 29, 2026

¿Mariana quedó en malos término tras La casa de los famosos México?

En una entrevista reciente, Mariana declaró que, hasta el momento, no ha recibido el premio de cuatro millones de pesos que le corresponde por haberse convertido en la ganadora de ‘La casa de los famosos México’ 2026.

Sin embargo, esto no significa que la cantante esté en malos términos o tenga algún conflicto con Televisa. De hecho, la propia Mariana contó que habló con Mario Bezares, quien también ganó el reality en una edición anterior, y él le explicó que la entrega del premio puede tardar entre tres y seis meses debido a los trámites administrativos.

Por esta razón, el conductor le recomendó tener paciencia y esperar a que se complete el proceso.

“Tarda en llegar entre tres y seis meses. No sé administrativamente qué proceso sea, pero desde que hablé con Mayito, Mayito me dijo: ‘A mí me tardó seis meses, así que ten paciencia. Y a mí me dijeron que entre tres y seis” Mariana

De esta manera, Mariana no ha declarado estar en conflicto con Televisa ni ha señalado que exista algún problema con la entrega del dinero.

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Mariana / Redes Sociales

¿Por qué critican a Mariana por aparecer en el programa ‘Ventaneando’ después de ganar ‘La casa de los famosos México’ 2026?

La aparición en ‘Ventaneando’ no pasó desapercibida y generó una ola de comentarios negativos en redes sociales, principalmente porque acudió a TV Azteca, principal competencia de Televisa, donde Mariana participó y resultó ganadora de ‘La casa de los famosos México’ 2026.

Entre las críticas, algunos usuarios cuestionaron que la cantante buscara oportunidades en otros espacios, pues consideraron que Mariana estaría buscando trabajo en otras televisoras porque, supuestamente, no le estarían dando oportunidades en la empresa de San Ángel.



“Apoco En Televisa NO Le Quieren Dar Trabajo? Esa Es Su “Agenda Llena” De La Ganadora?”

“Después de que televisa le vendió el gane esto es una gran traición”

Asimismo, algunos internautas pusieron en duda las declaraciones de la exintegrante de OV7 sobre tener agenda llena, pues consideraron que su aparición en ‘Ventaneando’ demostraría que no está tan saturada de compromisos, como decía estarlo.

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