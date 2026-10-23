Karla Díaz EXPLOTA al responder a los rumores sobre pleito con Mariana, ¿le cae mal? “No sé qué pasa”

La ausencia de Mariana en el pódcast ‘Pinky promise’, junto a los finalistas de ‘La casa de los famosos México’ 2026, desató una polémica y rumores sobre un posible conflicto entre la conductora Karla Díaz y la ganadora del reality.

La situación dividió opiniones en redes sociales, pues mientras algunos usuarios aseguran que Mariana fue excluida intencionalmente, otros consideran que su ausencia podría deberse a cuestiones de agenda.

Ante las especulaciones sobre un supuesto pleito, Karla Díaz ya reaccionó y respondió sobre su relación con Mariana. Sin embargo, su respuesta llamó la atención.

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Prinky promise con los finalistas de ‘La casa de los famosos México’ 2026 / Redes sociales

¿Por qué se dice que Karla Díaz tiene pleito con Mariana?

Los rumores de un supuesto pleito entre Karla Díaz y Mariana surgieron luego de que la ganadora de ‘La casa de los famosos México’ 2026 no apareciera en el episodio de ‘Pinky promise’ al que fueron invitados otros finalistas del reality, entre ellos Gema Garoa, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Ese Pérez.

La polémica creció después de que el periodista Gabo Cuevas asegurara que Karla presuntamente habría pedido expresamente que Mariana no fuera invitada al programa. Según su versión, la conductora habría tomado esa decisión por lealtad a Gema Garoa, con quien comparte representante y quien tuvo varios enfrentamientos con Mariana durante el reality.

“Y entonces Karla dijo ‘la única condición que quiero es que no esté Mariana (…) entonces con esta frialdad que tú le dijiste a una persona, porque tú se lo dijiste, ‘a Mariana no, no me la traigas, porque yo le soy leal a los que han sido leales conmigo’ y ¿por qué le está siendo leal a Gema? Porque ella y Gema comparten al mismo mánager” Gabo Cuevas

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Mariana vs. Gema Garoa / Redes sociales

¿Qué dijo Mariana sobre no haber sido invitada al pódcast ‘Pinky promise’?

Tras difundirse los rumores, Mariana habló sobre el tema y, aunque no confirmó que exista algún pleito entre ella y Karla Díaz, sí reveló que la conductora y Gema Garoa comparten mánager. Esta declaración fue interpretada por algunos como una posible confirmación de lo que había señalado previamente Gabo Cuevas.

Sobre su posible participación en el pódcast, Mariana explicó que su representante ya se encuentra en pláticas para que pueda asistir a un próximo episodio junto a otros exhabitantes del reality.

Asimismo, aclaró que su ausencia en el episodio anterior se debió a cuestiones de agenda, pues después de ganar el programa ha tenido varios compromisos que dificultan la coordinación de fechas.

De esta manera, la cantante dejó abierta la posibilidad de reunirse próximamente con Karla Díaz, sin confirmar que exista algún conflicto entre ellas.

“Mi mánager está en pláticas con ellos porque, según yo, va a haber una segunda parte de habitantes de ‘La casa de los famosos’. Lo que pasa es que Karlita y Gema tienen el mismo mánager. Entonces ahí pidieron algo de apoyo. Está bien, el sol sale para todos…Lo está viendo mi oficina de management (...) A mí me traen con calendario lleno, traigo una agenda bien apretada (...) Pues no traen agenda llena (los demás finalistas).” Mariana

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Mariana no estuvo en ‘Pinky promise’ / Redes Sociales

¿Karla Díaz confirma que Mariana le cae mal? Explota al responder a los rumores

Durante un reciente encuentro con la prensa, en el que TVNotas es tuvo presente, Karla Díaz fue cuestionada sobre si un supuesto conflicto con Mariana estaría detrás de la ausencia de la ganadora en el pódcast.

Ante los cuestionamientos, la conductora se mostró molesta y criticó a los medios por sacar ese tipo de conclusiones. Asimismo, aseguró que no entendía de dónde habían surgido esos rumores ni con qué intención se estaban difundiendo.

“Ustedes tienen información que no sé de dónde la sacan, pero no es información fidedigna. Lamentablemente, salen notas de gente que quizá quiere views o no sé qué pasa.” Karla Díaz

Respecto a la ausencia de Mariana, Karla explicó que podría deberse a cuestiones de agenda y al cansancio de los exhabitantes tras su participación en el reality. También adelantó que habrá otros episodios con exparticipantes del programa y recalcó que ‘Pinky promise’ es un espacio abierto para todos.

Finalmente, la conductora aclaró que Mariana está invitada y contemplada para participar en el pódcast, con lo que descartó que su ausencia en la primera emisión se deba necesariamente a un conflicto entre ambas.

“Pinky promise es un espacio abierto para todos (...) La realidad es que van a estar muchos de ‘La casa de los famosos México’, pero no han salido los programas; estamos en eso, las agendas están apretadas de cada uno de ellos (...) Obviamente Mariana está invitada, desde hace mucho ya estamos viendo qué onda (...) Obviamente no ha tenido tiempo de grabar el programa” Karla Díaz

Las declaraciones de Karla Díaz coincidirían con lo que mencionó Mariana, y que su ausencia en el ‘Pinky promise’ habría sido por tema de agenda y fechas.

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