Gabo Cuevas explota vs. Karla Díaz y la exhibe, ¿por qué no invitó a Mariana a Pinky Promise: “Hipócritas” l VIDEO

Para sorpresa de nadie, el triunfo de Mariana en ‘La casa de los famosos México 2026’ continúa dando de qué hablar, ya sea porque Paola Suárez le ofreció una disculpa por hablar mal de ella, o porque Gabo Cuevas cuestionó la ausencia de la exOV7 en Pinky Promise, ¿qué mensaje le mandó el periodista a Karla Díaz? Aquí todos los detalles.

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Gabo Cuevas

Gabo cuevas estalla contra Karla Díaz, ¿la ausencia de Mariana en Pinky Promise fue planeada?

Fue a través de una transmisión en vivo, que el periodista de espectáculos, Gabo Cuevas, se le fue con todo a Karla Díaz, conductora del pódcast Pinky Promise, por la ausencia de Mariana, ganadora de ‘LCDLFM’ en la última emisión del show de entrevistas, misma en la que sí estuvieron presentes Memo Schutz, Ernesto Laguardia, Gema Garoa y Ese Pérez.

Cuevas aseguró que una fuente cercana le había compartido que Karla Díaz había pedido específicamente que no invitaran a Mariana:

“Karla Díaz yo te reto a que tengas el valor de decirle a Mariana que tú no quisiste invitarla a tu pódcast porque te cag*, esas fueron tus palabras. Señorita (…) con esa vocecita yo te reto mana que seamos, es que la gente es bien falsa” Gabo Cuevas

Mariana en ‘La Maraka’ / Redes Sociales

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Gabo Cuevas revela la verdad detrás del desaire de Karla Díaz a Mariana en Pinky Promise

Gabo Cuevas aseguró que la razón por la cual la exJNS no quería que Mariana se apareciera en su pódcast, es porque ella tiene que ser leal con las personas que han sido leales con ella, ¿a qué se refiere? Según el periodista, tanto Karla como Gema Garoa, comparten al mismo mánager, Pablo Ahumada.

“Y entonces Karla dijo ‘la única condición que quiero es que no esté Mariana (…) entonces con esta frialdad que tú le dijiste a una persona, porque tú se lo dijiste, ‘a Mariana no, no me la traigas, porque yo le soy leal a los que han sido leales conmigo’ y ¿por qué le está siendo leal a Gema? Porque ella y Gema comparten al mismo mánager” Gabo Cuevas

El periodista de espectáculos mencionó que sabía que Karla Díaz se podía reservar el derecho de invitar a ciertas personas a su pódcast, sin embargo, para él la conductora debería de ser de una sola pieza: “si vas a ser per*** con tu red de apoyo, tus amigos, sé per** con los medios”

Gema Garoa y Mariana en LCDLFM / Redes Sociales

Como si no fuera suficiente, Cuevas le envió un mensaje a Karla Díaz, asegurando que la próxima vez que la vea en un evento público, la cuestionará sobre la polémica con la ganadora del reality de convivencia: “La próxima vez que te vea, que Gabo te vea, te voy a preguntar esto ‘¿por qué no invitaste a Mariana? Y quiero tu sinceramiento”.

Deberian De Investigar Mas, Tanto OV7 Y JNS Tenian Una rivalidad Y Ademas Karla Es BFF de Ari Borovoy Y Erika Zaba Ademas De Que Gema Y Karla Son De La Misma Agencia Y Son BFF Al Final Karla Puede Invitar A Quien Quiera En Su Programa 🤷‍♂️. @gabo_cuevas @soymarianaochoa https://t.co/H92COjW678 — ChicoAcademy (@ChicoAcademy) October 20, 2026

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¿Por qué Gema Garoa no se lleva con Mariana tras su paso por ‘LCDLFM’?

Tras los dichos de Gabo Cuevas, nuevamente se reviven los motivos de la enemistad entre Gema Garoa y Mariana, mismos que nacieron a partir de la convivencia que tuvieron en la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Mientras Gema tachaba de ‘naca’ y mal vestida a Mariana, para la exOV7, la actriz únicamente resaltaba por su cara bonita. La guerra de declaraciones entre ambas continúan, sobre todo después del concierto de Mariana en ‘La Maraka’, ¿cuando terminará esta guerra?