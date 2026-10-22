¿Mariana confirma pleito con Karla Díaz? Aclara lo dicho por Gabo Cuevas y dice: “El sol sale para todos”

Hace algunos días, el periodista Gabo Cuevas sorprendió a todos al reportar un presunto conflicto entre Karla Díaz y Mariana, la ganadora de ‘La casa de los famosos México 2026’. Según él, la exintegrante de JNS no soporta a su colega.

Como era de esperarse, el tema causó mucha controversia. Por ello, en cuanto hubo oportunidad, la prensa cuestionó a Mariana al respecto. ¿Lo confirma? Te contamos todo lo que dijo.

Te recomendamos: ¿Karla Díaz está embarazada? Tras boda con Dany Dayz, lanza inesperado mensaje: “Estoy feliz”

Mariana no estuvo en Pinky Promise / Redes sociales

¿Qué dijo Gabo Cuevas sobre el presunto pleito entre Karla Díaz y Mariana, la ganadora de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Recientemente, Karla Díaz invitó a los finalistas de ‘La casa de los famosos México 2026’ a su pódcast ‘Pinky Promise’. Algo que llamó mucho la atención fue la ausencia de Mariana. Tan solo estuvieron presentes Ese Pérez, Gema Garoa, Ernesto Laguardia y Memo Schutz.

Según información de Gabo Cuevas, la presentadora del programa habría solicitado que Mariana no asistiera, pues no le cae nada bien. Asimismo, mencionó que otro de los motivos sería la lealtad que le tendría a Garoa. Además de la amistad que tienen, comparten el mismo mánager.

“Y entonces Karla dijo: ‘La única condición que quiero es que no esté Mariana’. Entonces, con esta frialdad que tú le dijiste a una persona, porque tú se lo dijiste: ‘A Mariana no, no me la traigas, porque yo le soy leal a los que han sido leales conmigo’ y ¿por qué le está siendo leal a Gema? Porque ella y Gema comparten el mismo mánager”, manifestó.

Recordemos que Gema y Mariana protagonizaron muchos pleitos durante su estancia en ‘La casa de los famosos México 2026’. La controversia entre ellas ha continuado tras la culminación del show. Mientras que Mariana dice que la actriz “no la supera”, esta última ha dicho que simplemente se ha defendido de las cosas malas que ella dijo en su contra.

No te pierdas: ¡Karla Díaz ya se casó! Así fue su romántica “pinkyboda” con Daniel Dayz e invitados de lujo | FOTOS y VIDEO

Gabo Cuevas fue quien ventiló el presunto pleito entre Karla Díaz y Mariana / Redes sociales

Mariana habla de su presunto pleito con Karla Díaz

En un reciente encuentro con la prensa, Mariana abordó su presunto pleito con Karla Díaz. No quiso decir mucho, pero indicó que, al parecer, su mánager ya está en pláticas para que ella pueda asistir a una nueva entrevista junto a otros exhabitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’.

También ventiló que Díaz y Gema Garoa comparten el mismo mánager. Para muchos, esto fue una especie de confirmación de que la exJNS no la invitó anteriormente por lealtad a Gema Garoa y no tanto por una supuesta enemistad.

Mariana “Mi mánager está en pláticas con ellos porque, según yo, va a haber una segunda parte de habitantes de ‘La casa de los famosos’. Lo que pasa es que Karlita y Gema tienen el mismo mánager. Entonces ahí pidieron algo de apoyo. Está bien, el sol sale para todos…Lo está viendo mi oficina de management. Estamos tratando de coordinar agendas… Si se da, que se dé, si no, pues ya ni modo”.

Durante la conversación, aprovechó para hablar sobre su situación actual con Érika Zaba, su excompañera de OV7. Recordemos que esta última se dijo muy molesta con la cantante por haber ventilado secretos de la agrupación durante su estancia en el reality de Televisa. Señaló que no ha tenido tiempo de conversar con ella en privado, pero espera hacerlo pronto.

“No he tenido tiempo. Nomás me andan llenando el calendario. Hemos platicado por chat, pero queremos irnos a tomarnos un café. Por chat no se arreglan las cosas”, puntualizó.

¿Karla Díaz ya se pronunció sobre el rumor de su presunto pleito con Mariana, la ganadora de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Hasta el momento, Karla Díaz no ha dicho nada sobre su presunto pleito con Mariana, la ganadora de ‘La casa de los famosos México 2026’. No obstante, muchos sospechan que sí podría ser verdad esta situación.

Y es que Díaz ha dejado claro el gran amor que le tiene a Gema Garoa. De hecho, hace poco subió un post en Instagram dedicándole unas emotivas palabras de cariño.

“¡Mi persona favorita en esta temporada! ¡Qué fantasía compartir y conocerte, mi adorada @gemagaroa! ¡Estás LO MÁXIMO! Nos faltaron unos tequilas, pero ya pondremos fecha. ¡LOVE U!”, escribió.

Mira: Aldo Rendón se mofa de Karla Díaz ¿por no ser invitada a la fiesta de Galilea Montijo?: "¿Dónde está?” VIDEO