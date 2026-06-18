¿Karla Díaz está embarazada? Tras boda con Dany Dayz, lanza inesperado mensaje: “Estoy feliz”

Ahora que la cantante de JNS y Dany Dayz contrajeron nupcias en el templo de la Purísima Concepción ‘Las Monjas’ en San Miguel Allende, Guanajuato, después de cinco años de estar casados por el civil, esto dijo Karla Díaz sobre el futuro bebé que viene en camino.

La segunda boda que la pareja tuvo el pasado 9 de mayo estuvo rodeada de sus amigos más entrañables y de “mucho amor por todos lados”, como declaró en una reciente entrevista donde también reveló información sobre nuevas etapas como madre.

Díaz estuvo presente durante la inauguración del programa de ‘La más draga’ y explicó a la prensa que la boda no cambia mucho su relación con su esposo, pues ya vivían juntos. Sin embargo, ahora también está planificando su luna de miel.

Karla Díaz y Daniel Dayz / Redes sociales

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¿Karla Díaz confirma estar embarazada?

Durante su momento con la prensa, la empresaria de Pinky Promise relató tener una luz especial asociada a la de un embarazo. Karla Díaz, exintegrante de JNS, ya explicó anteriormente que una vez casada esperaría una nueva etapa en su vida con la llegada de un bebé.

La exintegrante de JNS explicó en mayo pasado que siente que casarse por la iglesia es una validación por parte de Dios.

“Y yo creo que ya ahorita que ya nos casamos por la iglesia, siento que Dios dijo, ‘Ah, okay, en este momento ya se pueden embarazar’, siento que ya check. Así que bueno, pues ojalá que ya vengan pronto los ‘pinkybabies’”.

La agenda de la empresaria se mantiene muy ocupada e incluso tuvo que anunciar su salida de JNS para dedicarse de lleno a sus emprendimientos, a procurar su matrimonio y así abrir un nuevo capítulo en familia.

Karla Díaz y Daniel Dayz / redes sociales

El embarazo de Karla Díaz es un tema muy constante cuando le hacen entrevistas. Ella misma ha explicado que su apretada agenda no le da espacio para enfocarse, pero que no suelta el dedo de renglón sobre estos planes.

Ahora que la prensa la abordó durante la inauguración del programa de drag queens, Díaz respondió no estar embarazada y que el brillo de sus ojos se debe a su actual momento de felicidad y plenitud.

No estoy embarazada, tengo ojos de brillo así muy fuerte porque estoy feliz, porque me siento plena, porque me siento dichosa, porque me encanta poder sentirme viva, tener salud y estar con mi familia. Díaz en inauguración de programa de drag queens

Durante la misma entrevista Díaz reafirmó que sus planes de embarazo “van bien”. Expresó también fuerte interés para traer ‘pinkybabies’. Se le preguntó sobre el tratamiento que lleva para conseguir un embarazo y aunque no dió más información se limitó a decir que todo va bien.

Karla Díaz y Daniel Dayz / Redes sociales

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¿Qué piensa Dany Dayz sobre tener hijos con Karla Díaz?

Su esposo y socio Dani Dayz también se ha pronunciado sobre tener hijos. “Puedes tener todo, pero no al mismo tiempo”, fue la respuesta que declaró en septiembre pasado sobre la búsqueda de embarazo con Díaz.

Cuando se le preguntó sobre la salida de su esposa de JNS, Dayz explicó a ‘De primera mano’ que “fue una de las decisiones más difíciles que ha tenido Karlita”. Por lo que respondió que las responsabilidades entre tener una familia y las de ser empresaria y cantante es un desgaste que genera estrés.

El tema de la cantada no es la cantada, sino todo lo que implica. Son los viajes, las giras, no estás en México y creo que eso la estaba desgastando física y mentalmente. Dayz sobre las responsabilidades que su esposa tiene

La exintegrante de JNS dejó el escenario musical para enfocarse en ser madre, como confirmó Dayz y añadió que la presión social que vive su esposa de amigos, familiares y seguidores solo genera estrés.

El tema de ser mamá es un tema complicado hoy en día, siento que hay mucha presión de todos... Dani Dayz sobre tener hijos

“Mi sueño es tener a mi familia y tener a mis hijos y poder darles un hogar y tengo fe en que va a suceder”, declaró Dani Dayz.

Ante esto, la posibilidad de Karla Díaz de esperar un hijo de ambos sigue generando expectativas.