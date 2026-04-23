Karla Díaz presume despedida de soltera de lujo tras anunciar su boda por la iglesia: ¿Quién la organizó?

Karla Díaz se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida, luego de que ella junto con Daniel Dayz anunciaran que se casarán por la iglesia, ya que ambos ya están comprometidos por el civil desde 2021.

Todo esto ha provocado que cercanos a la conductora de ‘Pinky Promise’ le organicen celebraciones y, aunque la cantante ya tuvo una fiesta de despedida, un grupo de amigas muy conocidas le armó nuevamente otro sorpresivo festejo. ¿Quieres saber quiénes fueron? Aquí te lo dejamos.

Karla Díaz y Daniel Dayz volverán a casarse pero ahora por la iglesia. / Foto: Redes sociales.

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¿Cómo fue la celebración de despedida de soltera de Karla Díaz?

Luego de que un grupo de amigos de Karla Díaz, la mayoría famosos influencers, le organizaran una fiesta de despedida de soltera, tras anunciar que se casará por la iglesia, varias amigas de la cantante muy cercanas no dudaron en armarle otra celebración sorpresa.

Se trata de integrantes de varios grupos de música como Kabah y JNS, así como exmiembros de OV7, quienes compartieron en sus respectivas redes sociales las fotografías de esta fiesta de soltera por el cariño que le tienen a Díaz.

Entre las asistentes se encuentran integrantes de JNS como Angie Taddei, Regina Murguia y Melissa López; de Kabah acudió Daniela Magun y de OV7 Erika Zaba.

La fiesta sorpresa de despedida de soltera organizada por el grupo de amigas fue muy al estilo de Karla Díaz.

Piscina, cenas, drinks y regalos fueron parte de lo que vivió la artista rodeada de sus amigas de los grupos de pop, quienes hicieron reservaciones en varios sitios de Baja California Sur para festejar este momento tan importante en la vida de Díaz.

Angie Taddei compartió los momentos en redes sociales donde se observa a Karla Díaz contenta por todo lo organizado en su sorprevisa despedida de soltera.

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¿Cuándo se va a casar Karla Díaz?

En días pasados, Karla Díaz anunció que Dany Dayz, su actual pareja con la que se casó hace cinco años por el civil, la llevaría al altar, pero ahora en la iglesia, lo que significó una nueva etapa en su relación amorosa.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer cuándo ni dónde será la boda, pero lo cierto es que la exintegrante de JNS se ha mostrado muy feliz y sus amigos que la rodean la han apoyado con varias celebraciones.

Karla Díaz no ha informado cuándo ni dónde será la boda. / Foto: Redes sociales.

La petición de matrimomio de Dany Dayz ocurrió de manera inesperada, según relata Karla Díaz, fue en una salida casual en el cine.

“Fuimos un día casual al cine… y de pronto… llegó el momento de la gran pregunta”. Karla Díaz.

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¿Quién es Karla Díaz?

Karla Díaz nació un 18 de abril de 1984 y es reconocida por ser parte del grupo JNS (antes Jeans), donde comenzó a los 13 años de edad y siguió hasta 2008, cuando el grupo se separó.

Díaz permaneció alejada de los escenarios y la vida pública y en el año 2015 el grupo nuevamente se volvió a formar. La cantante permaneció hasta el año 2023, cuando decidió salir de la alineación, ya que quería ponerle más atención a su vida personal.

Durante la segunda etapa en JNS, Karla Díaz comenzó su carrera de youtuber con su programa ‘Pinky Promise’, el cual ha tenido éxito y hasta la fecha le ha puesto empeño.