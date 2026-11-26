Aunque José Eduardo Derbez dejó claro que no tiene novia, un reciente encuentro con Mariana BO en su pódcast hizo que más de uno levantara la ceja. Entre confesiones sobre celos y comentarios sobre lo que les gusta en una relación, la química entre ambos volvió a dar de qué hablar.

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¿Mariana Bo en conflicto con la ex de José Eduardo Derbez? / Redes sociales y canva

¿José Eduardo Derbez negó romance con Mariana BO, pero qué pasó en su podcast?

José Eduardo Derbez sorprendió al publicar un comunicado en el que negó tener una relación sentimental, justo cuando los rumores con Mariana BO seguían circulando en redes sociales.

El actor aseguró que actualmente disfruta su soltería y que no está buscando una nueva pareja, pese a las especulaciones que han surgido en las últimas semanas.

Sin embargo, horas después volvió a llamar la atención por el episodio de Mixologando, su canal de YouTube, donde compartió una conversación muy relajada con la famosa DJ y productora musical.

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José Eduardo Derbez dice estar soltero / Redes sociales

¿Qué dijeron José Eduardo Derbez y Mariana BO sobre los celos?

Durante la dinámica de preguntas y respuestas, Mariana BO confesó que sí se considera una persona celosa, aunque dejó claro que eso no significa que sea tóxica en sus relaciones.

“No, soy celosa. Pero tóxica no. No tengo tiempo para ser tóxica”, respondió la artista cuando le preguntaron sobre su forma de ser en pareja.

Más adelante explicó que disfruta sentir interés por parte de quien está con ella, especialmente cuando pasa mucho tiempo lejos por cuestiones de trabajo.

“O sea, a ver, ando al otro lado del mundo, ¿pero qué estás haciendo? Está sexy. ¿A poco no? Está hot”. Mariana Bo

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Mariana Bo

¿José Eduardo Derbez confesó que le gusta que lo celen?

La revelación que más comentarios generó llegó cuando José Eduardo Derbez coincidió con Mariana BO respecto a los celos dentro de una relación. El actor no dudó en admitir que también le gusta sentirse importante para la persona con la que comparte un vínculo sentimental.

“Sí, que me celen”. José Eduardo Derbez

Por su parte, Mariana BO aseguró que para ella una relación sin pasión resulta aburrida y explicó por qué disfruta ese tipo de atención: “Sí, que me celen. Es súper aburrido que no te celen. Yo necesito fuego, necesito pasión, necesito que… ¿A qué hora llegas? Te quiero aquí ya”.

¿Cómo surgieron los rumores de romance entre Mariana BO y José Eduardo Derbez?

Los rumores comenzaron cuando ambos fueron vistos juntos en distintas ocasiones, lo que desató especulaciones sobre una posible relación amorosa. Posteriormente, Mariana BO confirmó que estaban conociéndose y reveló que existía una “chispa” entre ellos, además de contar que el actor le había enviado arreglos florales.

Pese a ello, José Eduardo Derbez decidió aclarar públicamente que no tiene novia y que sigue disfrutando de su etapa como soltero.

José Eduardo Derbez “No estoy estrenando romance, no tengo novia secreta, ni estoy haciendo casting para una nueva relación. Si me ven cenando con alguien, probablemente tenga hambre; si me ven saliendo de un hotel, probablemente esté hospedado, y si me ven sonriendo al celular, seguramente estoy viendo un meme. Mi corazón se encuentra temporalmente fuera de servicio por mantenimiento, aunque el hígado continúa trabajando con normalidad”.

El también conductor agregó que, por ahora, no tiene planes de formalizar una relación: “Agradezco profundamente su preocupación por mi vida sentimental, especialmente a quienes parecen tener más información sobre ella que yo mismo. Por el momento, estoy disfrutando de mi soltería, mi libertad y el maravilloso privilegio de dormir atravesado en la cama”.

Y remató con una última declaración que muchos interpretaron como el cierre definitivo a los rumores con Mariana BO: “Cualquier actualización será anunciada oficialmente, siempre y cuando yo también me entere. Atentamente: Un hombre soltero, no necesariamente disponible, pero definitivamente sin supervisión”.

Aun así, las confesiones que compartieron durante el pódcast dejaron abierta la conversación entre los fans, quienes consideran que la química entre Mariana BO y José Eduardo Derbez sigue siendo evidente, aunque ambos insistan en que no existe una relación formal.