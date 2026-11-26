En las últimas horas, Mariana, ganadora de ‘La casa de los famosos México 2026’, ha sido tachada de “mentirosa”. ¿El motivo? Su participación en la final de Miss Universo 2026. Y es que la cantante aseguró que sería jueza cuando en realidad no fue así.

Ante los malos señalamientos, la celebridad se defiende y explica por qué “mintió”. ¿Lo hizo para hacer polémica? Te contamos lo que dijo.

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La final de Miss Universo 2026 se llevó a cabo el 24 de noviembre / Redes sociales

¿Qué dijo Mariana sobre su participación en la final de Miss Universo 2026?

Como se sabe, el pasado 24 de noviembre se realizó la gran final de Miss Universo 2026 en Puerto Rico. Semanas antes, Mariana aseguró que la organización del concurso la contactó para que fuera una de las juezas.

En múltiples ocasiones, la cantante se dijo muy contenta por la oportunidad. Incluso manifestó su deseo de poder entregarle la corona a María Vargas, la representante de México,

“Creo que es una responsabilidad súper grande; lo que sí estoy muy contenta es que me encuentro con dos mexicanas hermosas, poderosas, inteligentes como Fátima y María Vargas. Sería espectacular que pudiéramos entregarle a ella la corona”, declaró.

No obstante, el día del evento se pudo constatar que Mariana sí estuvo presente, pero no como jueza, sino como invitada especial. En ese momento, la mujer compartió un video confirmando que no estaría como crítica.

Este hecho provocó que muchos internautas la tacharan de “mentirosa”. Por otra parte, algo que llamó la atención es que la famosa anunciara que reprogramaría algunos de sus conciertos debido a compromisos internacionales relacionados con los Latin Grammy y con su participación en la final de Miss Universo 2026.

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Mariana aseguró que sería jueza en la final de Miss Universo 2026 / Redes sociales

Mariana habla de su participación en la final de Miss Universo 2026

Recientemente, Mariana tuvo un encuentro con la prensa. Durante la conversación, se le cuestionó sobre la “mentira” que dijo acerca de su participación en la final de Miss Universo 2026. De forma simple y concisa, aclaró que todo se debió a un malentendido de su oficina.

Aparentemente, su equipo le habría dicho que sería juez, cuando realmente solo era una invitada especial del concurso.

“Fue una confusión de mi oficina. Por eso subí un video aclarando que era una invitada especial”. Mariana

Ya no quiso hablar más del tema. En tanto que sus declaraciones causaron más polémica en redes sociales. Si bien algunos quedaron conformes con su explicación, otros consideran que sigue “mintiendo” y solo dijo que sería jueza para “llamar la atención”.

“Fue Una Confusion De Mi Oficina” Asi Lo Aclara La Reina @soymarianaochoa Ante La Polemica Sobre Si Iba A Ser Jueza De Miss Universe 2026. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #Mariana #MarianaOchoa https://t.co/Cmz6kWWpUt — ChicoAcademy (@ChicoAcademy) November 26, 2026

¿Quién ganó Miss Universo 2026?

Las redes sociales estaban a la expectativa de la gran final de Miss Universo 2026, principalmente por la presencia de Fátima Bosch, quien, como ganadora de la edición del 2025, le tocó entregar la corona al primer lugar

Quien logró llevarse el triunfo fue Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico. Esto dio de qué hablar por dos motivos; el primero fue que se convirtió en la primera madre en ganar el concurso.

El segundo fue por las acusaciones de presunto fraude. Muchos fans consideran que la modelo tuvo “ventaja” al representar al país anfitrión.

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