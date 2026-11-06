¿Javier Ibarreche queda fuera del doblaje de Wilwood? Rompe el silencio tras las críticas a su trabajo

Javier Ibarreche finalmente habló sobre la polémica que desató su participación en el doblaje latino de ‘Wildwood: El bosque salvaje’. Después de recibir fuertes cuestionamientos por interpretar a uno de los personajes de la película animada, el creador de contenido publicó un mensaje en el que defendió sus intenciones, reconoció el descontento del público y admitió que la experiencia también le dejó un sabor amargo.

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¿Qué dijo Javier Ibarreche sobre las críticas por el doblaje de ‘Wildwood’?

Javier Ibarreche decidió enfrentar los comentarios negativos mediante una extensa publicación en TikTok, donde explicó por qué aceptó participar en ‘Wildwood: El bosque salvaje’. El también creador de contenido aseguró que su intención era consolidarse como actor de doblaje y no desplazar a quienes se dedican profesionalmente a esta actividad.

“No acepté un trabajo para quitárselo a un actor de doblaje, lo acepté para volverme uno. Más aún, para consolidarme como uno” Javier Ibarreche

El influencer también reconoció que, durante el proceso de grabación, tanto él como el equipo involucrado consideraron que habían conseguido un buen resultado. No obstante, cuando la película llegó a las salas de cine, la respuesta de una parte del público fue muy distinta.

“Pero el resultado llegó al público, y al público no le llegó el resultado. Por toda clase de razones, el veredicto fue: el trabajo no estuvo a la altura”. Javier Ibarreche

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¿Por qué Javier Ibarreche recibió críticas por su doblaje en ‘Wildwood’?

La polémica por el doblaje de ‘Wildwood’ comenzó después de su estreno en México, el 29 de octubre de 2026. Parte de los espectadores cuestionó que la producción recurriera a personalidades conocidas de Internet y la televisión para interpretar a los personajes de la cinta animada de LAIKA Studios.

Entre las voces que generaron conversación se encuentra la de Javier Ibarreche, quien interpreta a Brendan, el Rey Bandido. También fueron señaladas Macarena García, encargada de dar voz a Prue McKeel, y Natalia Téllez, quien interpreta a Alexandra Svik.

Las inconformidades no se limitaron a comentarios en redes sociales. También surgió una petición en Change.org para solicitar que se realice una nueva versión del doblaje latinoamericano con actores especializados, debido al descontento de algunos espectadores con las interpretaciones.

Sin embargo, la existencia de esta iniciativa no significa que LAIKA Studios haya confirmado una nueva grabación. Hasta el momento, no se ha anunciado oficialmente que la película vaya a tener otro doblaje para Latinoamérica.

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¿Javier Ibarreche pidió disculpas por su participación en ‘Wildwood’?

Uno de los momentos más comentados de su mensaje fue cuando Javier Ibarreche insistió en que nunca tuvo la intención de perjudicar a otros profesionales del doblaje. Aunque reconoció que pudo haber desconocido ciertos aspectos de la controversia, defendió que su participación se realizó con buenas intenciones.

“Pero quiero reiterar esto: el trabajo se hizo con la mejor intención. No hubo malicia. Si acaso ignorancia, pero no malicia”. Javier Ibarreche

El creador de contenido también explicó que le resultaba complicado encontrar la manera correcta de responder a los cuestionamientos, pues consideraba que cualquier postura podía provocar nuevas críticas.

“Si salgo a defenderme, me estoy queriendo justificar. Si no digo nada, por alguna razón, ‘tibio’. Si pido perdón, ‘es para que no lo funen’”. Javier Ibarreche

Con esta reflexión, Ibarreche dejó ver el desgaste que le provocó la controversia. Aclaró que no pretendía generar lástima ni conseguir que el público cambiara de opinión, sino explicar cómo vivió las reacciones negativas después del estreno de la película.

¿Javier Ibarreche quedó fuera de ‘Wildwood’ y dejará el doblaje?

Al final de su publicación, Javier Ibarreche reconoció que las críticas también tuvieron consecuencias emocionales y que le dolió quedar fuera de un proyecto en el que había puesto expectativas. Sin embargo, dejó claro que no piensa abandonar sus aspiraciones dentro de la industria del entretenimiento.

“Claro que duele saberme fuera de este proyecto, pero el dolor a veces es parte del vaivén de la crítica. Y hoy me tocó de este lado”, confesó.

Aunque su participación en ‘Wildwood’ terminó envuelta en una controversia, Ibarreche dejó claro que no piensa renunciar a la posibilidad de trabajar en otros proyectos de doblaje. También expresó su deseo de que quienes quedaron inconformes puedan disfrutar de una versión de la película que cumpla con sus expectativas.

Finalmente, cerró su mensaje con una reflexión sobre lo que viene para su carrera y la manera en que pretende demostrar que puede seguir creciendo como intérprete: “Y la única forma de lograr eso es haciendo”.