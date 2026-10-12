¿Memo Schutz cambia de televisora tras presunto fraude? Aseguran que el comentarista es querido en la competencia

El sorpresivo segundo lugar de Memo Schutz en La casa de los famosos México 2026 fue poco esperado por los seguidores del reality. Tras las acusaciones de presunto fraude, ahora se maneja que Christian Martinoli, de TV Azteca, presuntamente sigue su trabajo. ¿Es verdad?

Así fue la participación de Memo Schutz en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales/Mezcalent

¿Christian Martinoli quería que Memo Schutz ganara La casa de los famosos México 2026?

Esta polémica comenzó desde agosto, cuando una persona cuestionó a Christian Martinoli sobre una presunta afinidad con Memo Schutz y su participación en La casa de los famosos México 2026.

De manera tajante, Martinoli aseguró que no ve el reality, pues es más de La granja VIP (de TV Azteca). Además, afirmó que no conoce a Memo, por lo que no podía decir más al respecto:

Yo soy de TV Azteca. Yo veo ‘La granja’. No me cae mal, no lo conozco. Christian Martinoli

¿Christian Martinoli no apoyó a Memo Schutz? / Redes sociales

En un segundo encuentro con la misma persona, Martinoli habló de la NO victoria de Memo Schutz en el reality, y hasta bromeó mandándole un saludo:

¿Le mandamos un saludo a Memo Schutz? Aunque no ganó, ni modo. Que viva. Christian Martinoli

¿Será que Christian Martinoli sí conoce a Memo Schutz?

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¿Memo Schutz a la competencia tras La casa de los famosos México 2026?

En un nuevo VIDEO de la misma persona que entrevistó a Christian Martinoli, ahora se presentó con Memo Schutz, a quien entrevistó rápidamente y le dijo que en “TV Azteca lo quieren":

Hasta TV Azteca te quiere, ¿viste el video de Martinoli? Hasta Martinoli te quiere. Persona a Memo Schutz

Después, Memo le mandó un saludo a Christian Martinoli, agradeciendo también el apoyo que tiene del público, aún después de no haber ganado el reality.

Schutz no hizo comentarios sobre una posible salida de Televisa, por lo que el mensaje de Martinoli y su respuesta no son referentes a un posible cambio de televisora.

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Memo Schutz hablando de Christian Martinoli / Redes sociales

¿Por qué acusan de fraude a La casa de los famosos México 2026?

Las dudas sobre un posible fraude en La casa de los famosos México 2026 comenzaron mucho antes de la final, pues la propia Maxine Woodside afirmó que Mariana resultaría ganadora por instrucciones de ciertos “altos mandos”.

Frente a estas acusaciones, la producción decidió publicar los porcentajes de votación que alcanzaron los cinco finalistas en la última semana. Sin embargo, al analizarlos, algunos usuarios encontraron presuntas irregularidades.

En la gala final se presentó una gráfica con los porcentajes de los finalistas. Lo que más llamó la atención fue que el primer lugar superaba por 2% al segundo, y este, a su vez, le sacaba también 2% de ventaja al tercero.

Al hacer el cálculo, el 2% de 48 millones de votos equivale a 960 mil. Por eso, muchos consideran que esa debería haber sido la diferencia entre Memo Schutz (relacionado sentimentalmente con Brianda Deyanara por los fans) y Karina, aunque la tabla final mostró una cifra distinta

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