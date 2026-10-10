¿Memo Schutz ya es el Christian Nodal por Brianda Deyanara? Lo apodan así y explota en vivo

Aunque La casa de los famosos México 2026 ya terminó, la polémica entre Memo Schutz y Brianda Deyanara sigue dando de qué hablar. Esta vez, el comentarista deportivo quedó sorprendido al enterarse durante una transmisión en vivo de que algunos usuarios lo apodan “Memo Nodal”, un mote que surgió por las especulaciones sobre su relación con la influencer y que volvió a encender el debate en redes sociales.

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Memo Schutz estaría enamorado de Brianda Deyanara, aseguran / Redes sociales

¿Por qué llaman “Memo Nodal” a Memo Schutz tras La casa de los famosos México 2026?

Desde su participación en La casa de los famosos México 2026, Memo Schutz fue relacionado constantemente con Brianda Deyanara debido a la cercanía y complicidad que ambos mostraron dentro del reality.

Aunque el comentarista deportivo insistió en varias ocasiones en que se trataba únicamente de una amistad, algunos espectadores interpretaron su relación de manera diferente y comenzaron a generar contenido, memes y comentarios en redes sociales.

Fue precisamente de esas especulaciones que nació el apodo de “Memo Nodal”, una referencia al cantante Christian Nodal, quien suele convertirse en tendencia por aspectos relacionados con su vida sentimental.

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Memo Schutz y Brianda Deyanara en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cuál fue la polémica entre Memo Schutz y Brianda Deyanara que desató críticas en redes?

La controversia creció luego de que se viralizaran diversos momentos entre Memo Schutz y Brianda Deyanara dentro de La casa de los famosos México 2026. Mientras algunos fans veían una amistad cercana, otros señalaron actitudes del comentarista que interpretaron como celos, una constante necesidad de estar cerca de la influencer y frecuentes intentos de mantener contacto físico con ella.

Las especulaciones aumentaron todavía más cuando comenzó a circular un video de Memo conversando con su esposa tras una de las galas del reality. Durante la charla, el comentarista le preguntó si había tenido oportunidad de conocer a Brianda Deyanara, pero ella respondió de inmediato que no. La reacción de su esposa llamó la atención de los internautas, quienes notaron una aparente incomodidad en su expresión. Ese detalle bastó para que las redes sociales se llenaran de interpretaciones, teorías y comentarios sobre la relación entre Memo y la creadora de contenido.

Verónica Fonseca visitó a Memo Schutz en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Algunos usuarios consideraron que la insistencia del conductor por hablar de la influencer resultaba llamativa, mientras otros defendieron que se trataba simplemente de una amistad que nació dentro del reality.

Entre los comentarios más compartidos se encuentran:

"¿Que no se puede sacar a Brianda del hocico? Esto me huele a DIVORCIO”

“Cual es la insistencia de sacar a Brianda al tema”

“Le pregunta disimuladamente sobre Brianda, mientras mira con intensidad para otro lado” .

. “Pobre de la esposa, casi llora jajajaja”

Sin embargo, también hubo seguidores que defendieron a Memo Schutz y consideraron exageradas las especulaciones, argumentando que nunca existió evidencia de algo más allá de una amistad con Brianda Deyanara.

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Esposa de Memo Schutz habla del presunto coqueteo entre el comentarista y Brianda Deyanara / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Memo Schutz al enterarse de que le dicen “Memo Nodal”?

La situación volvió a hacerse viral cuando durante un live de TikTok alguien mencionó el apodo frente al comentarista deportivo. De acuerdo con usuarios que compartieron fragmentos de la transmisión, Memo parecía desconocer por completo el origen del sobrenombre y preguntó por qué algunas personas lo llamaban de esa manera.

La reacción generó todavía más comentarios en redes sociales, donde varios usuarios retomaron las bromas y volvieron a relacionar el tema con Brianda Deyanara.

Uno de los mensajes que se viralizó aseguró: “Le dijeron ‘Memo Nodal’ en su live de TikTok y el tipo todavía pregunta por qué le dicen así... Lo mejor fue la mujer tartamudeando para no decir el nombre de Brianda jajaja en serio que Memo es un cínico”.

El comentario rápidamente acumuló interacciones y fue compartido por distintos usuarios que seguían la conversación.

Hasta el momento, el material citado no permite establecer más detalles sobre el contexto completo de la transmisión. Brianda por su parte ya ha declarado que solo son amigos aunque en la última fiesta dentro de La casa de los famosos México se veía como intentaba por todos los medios no estar cerca de él.