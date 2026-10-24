Aaron Mercury, ¿listo para subirse al ring con Naim Darrechi? “Lo derribo con dos golpes” l VIDEO

Hace un par de semanas se dio a conocer la fuerte polémica que estaban protagonizando Aarón Mercury y Naim Darrechi, luego de que en la fiesta de cumpleaños de Abelito, se hicieran de palabras por actitudes fuera de lugar del español.

Ahora, se le ha cuestionado a Aarón Mercury si estaría dispuesto a darle su merecido a Darrechi, pero en el ring, ¿qué contestó el influencer mexicano? Aquí te contamos todos los detalles.

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Naim Darrechi se pelea con Aarón Mercury / Redes sociales

¿Qué pasó entre Aarón Mercury y Naim Darrechi en la fiesta de Abelito?

El pasado 27 de septiembre de 2026, Aarón Mercury y otras personas cercanas del circulo de Abelito, acudieron a su fiesta de cumpleaños para celebrarlo en un antro de la Ciudad de México, sin embargo, lo que no esperaban es que personajes como Naim Darrechi y Agustín Fernández se colarían a la celebración.

Lo que empezó como una celebración llena de ambiente, pronto se convirtió en un campo de batalla luego de que Aarón Mercury se molestara al notar el presunto acoso de Naim Darrechi a una de sus amigas, según revelaron algunos testigos.

Desafortunadamente, los ánimos se caldearon, y lo que empezó con una confrontación verbal poco a poco fue escalando, hasta que de la nada Darrechi le aventó una lata a Mercury en la cara, provocándole un sangrado y una ira incontrolable.

Como si esto no fuera suficiente, la molestia de personajes como Aarón Mercury aumentó todavía más cuando se hicieron públicos los videos en los que Naim Darrechi y sus acompañantes le faltan al respeto a la mamá de Abelito, bailando cerca de ella de manera provocativa.

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Aarón Mercury, ¿se subiría al ring con Naim Darrechi?

En su más reciente encuentro con la prensa, Aarón Mercury fue cuestionado acerca de si se subiría al ring con Naim Darrechi para pelear en igualdad de condiciones, sin embargo, el influencer mexicano de inmediato rechazó la idea.

Para Mercury, un espectáculo de ese tipo solamente serviría para darle foco al español, además de que en su opinión, Darrechi es una persona cobarde, a quien por cierto, no admira y no le tiene respeto por su comportamiento en el pasado:

“El Naim es un ‘cobardote’ y la verdad es que no es alguien que es de mi agrado (…) no sería alguien con quien haría algo deportivo, porque quieras o no cuando estás haciendo algo deportivo aunque se tiren como con Mario Bautista lo ideal es luego darte la mano y todo bien, y a esa persona es a la que menos respeto, no le daría la mano” Aarón Mercury

#AARONMERCURY no subiría al ring con #NAIMDARRECHI pues tendría que ser con alguien a quien respete y admire y ninguna de las dos, además aseguró, sería como premiar todas las acciones negativas que ha tenido en contra de las mujeres… 😱 https://t.co/YMge0DHVMj — Al Punto Noticias (@AlPuntoNoticias) October 21, 2026

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¿Aarón Mercury molesto por las actitudes de Naim Darrechi?

En la misma entrevista, el youtuber mexicano señaló que formar parte de un proyecto como una pelea, de alguna manera te da foco, y por lo tanto, ese sería uno de los motivos por los que él no se enfrentaría a una personalidad como Naim Darrechi, sobre todo, por la manera en la que, según él, ha tratado a las mujeres.

“Aparte siento que sería darle un premio, después de todas las mama*** que ha hecho, las cosas que le ha hecho a las mujeres, sus desmadres sus agresividades, es como de ‘ven tienes un proyecto donde te van a pagar’ no, ¿y atención? No” aseguró el exhabitante de ‘LCDLFM’.

Actualmente el influencer español sigue rodeado de polémicas después de lo ocurrido en la fiesta de Abelito y por su parte Mhoni Vidente, desveló el aterrador destino que le espera a Naim Darrechi: “la carta de la muerte”