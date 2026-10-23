¡No solo Paola Suárez! Ahora Vanessa Labios 4K ofrece una disculpa a Mariana “por coraje” l VIDEO

La polémica final de ‘La casa de los famosos México 2026’ dejó a Karina Torres con un inesperado tercer lugar, y a Mariana con un triunfo que incluso hoy en día, se sigue cuestionando, pues muchos aseguran que se trató de un fraude, como fue el caso de Paolita Suárez y Vanessa Labios 4K.

Aunque ‘la Patas’ ya había salido a ofrecer disculpas por sus palabras, ahora es Vanessa quien se retracta de sus dichos en contra de la exOV7, ¿qué dijo al respecto? Aquí te compartimos todos los detalles.

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¿Qué dijo Vanessa Labios 4K sobre el triunfo de Mariana en LCDLFM?

La final de la cuarta temporada de ‘LCDLFM’ desató la furia de las amigas de Karina Torres, como fue el caso de Vanessa Labios 4K, quién luego del resultado, no dudó en compartir cómo se sentía y por supuesto, lanzarle uno que otro dardo a Mariana.

En entrevista con Junket, la amiga de Wendy Guevara le dio con todo a la producción de ‘La casa’ asegurando que solo había una ganadora:

“¿Cómo va a ganar Mariana? La verdad sinceramente no tenía que haber ganado Mariana si ella ya había sido la primera eliminada, no mam*** o sea, estoy enojada, frustrada (…) ¿en qué cabeza cabe que el tercero? Mariana perdió” Vanessa Labios 4K

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Vanessa Labios 4K le manda un mensaje de paz a Mariana

Anoche, la influencer fue una de las invitadas a los Elliot Awards 2026, en donde por supuesto fue cuestionada sobre sus dichos en contra de la ganadora del reality de convivencia. Ya con la mente más clara, Vanessa Labios 4K no dudó en ofrecerle una sincera disculpa a Mariana, eso sí, dejándole claro que todo se había dado en el calor del momento:

“La verdad en su momento por coraje, que le pido una disculpa a Mariana, le dijimos a lo mejor cosas hirientes a Mariana ¿verdad? Ella no se ha referido mal a nosotras, una disculpa para Mariana, pero en ese momento andaba también un poco ‘glu, glu, glu’, y tú sabes que cuando uno anda ‘glu, glu, glu’ como que la mente no razona” Vanessa Labios 4K

La influencer aseguró que el coraje que sintió por el resultado en el reality había quedado atrás, pues el programa ya había terminado, además reveló que para ella y sus amigas venían otros proyectos.

😱 ¡Se arrepintió! Vanessa Labios 4K ofrece disculpas a Mariana tras las fuertes críticas que lanzó en su contra por vencer a Karina Torres 📹:Johany Sánchez y Francisco Mancera https://t.co/JxRCWjbA0Y — @TVNotasmx (@TVNotasmx) October 23, 2026

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¿Por qué Paola Suárez le ofreció una disculpa a Mariana?

No solo Vanessa salió a ofrecerle disculpas a la ganadora de ‘La casa de los famosos México’, pues en días pasados, también Paolita Suárez revivió lo que había pasado la noche de la final y no dudó en enviarle un mensaje a Mariana.

Al igual que Labios 4K, Paola Suárez reveló que ese día estaba muy enojada: “Ese día yo estaba muy enojada y dije unas palabras muy malas, pero sí te pido una disculpa, Mariana… Necesitamos que Mariana se venga aquí, a San Juan de Coecillo, a comer una rica y deliciosa tostada… y una fruta con queso”, aseguró.