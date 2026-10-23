¿La esposa de Memo Schutz RECHAZA las disculpas de Brianda Deyanara? Esto respondió: “Muy apenada” VIDEO

Los rumores de romance entre Memo Schutz y Brianda Deyanara en ‘La casa de los famosos México’ 2026 siguen dando de qué hablar, incluso a casi un mes de que terminara el reality.

Y es que los finalistas continúan con apariciones en las que hablan lo vivido durante la competencia. Entre ellos están Memo Schutz y su esposa, Verónica Fonseca, quienes estuvieron en el centro de las críticas por el shippeo que surgió entre el comentarista y la influencer.

Después de que se diera a conocer que Brianda pidió disculpas, Verónica habló al respecto. ¿Rechazó las disculpas de la influencer?

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Memo Schutz y Brianda Deyanara / Redes sociales

¿Cómo reaccionaron Brianda Deyanara y Memo Schutz a los rumores de romance en ‘La casa de los famosos México’ 2026?

Luego de que descubrieran los rumores sobre ellos en redes sociales, ambos rechazaron que existiera un vínculo sentimental y aseguraron que entre ellos había solo una amistad.

Tras ser eliminada del reality, Brianda calificó las especulaciones como una “tremenda barbaridad” y aseguró que su cercanía con el comentarista había sido sacada de contexto. También señaló que Memo siempre hablaba de su esposa y sus hijos, por lo que no entendía de dónde habían surgido esos rumores.

Por su parte, Memo describió a la influencer como una hermana y dejó claro que su familia era su prioridad.

“Bri es como mi hermanita, tengo una hermana más o menos de la edad y yo la quiero mucho, la admiro”, expresó. Además, reiteró sus sentimientos hacia Verónica Fonseca y sus hijos.

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Brianda Deyanara y Memo Schutz en LCDLFM 2026 / Redes sociales

¿Verónica Fonseca, esposa de Memo Schutz, rechazó las disculpas de Brianda Deyanara?

Brianda Deyanara se acercó a Verónica Fonseca durante el ‘Galifest’ para ofrecerle una disculpa por los rumores de romance que surgieron entre ella y Memo.

En una entrevista, la influencer contó que aprovechó el encuentro para expresar su arrepentimiento por los comentarios que circularon en redes sociales.

“Una disculpa por todas las cosas que se dicen en redes sociales. Yo los respeto mucho, los quiero mucho, a Memo lo quiero muchísimo”, contó Brianda sobre lo que le dijo a Verónica.

Durante la alfombra de los premios ‘Eliot’, los medios cuestionaron a Verónica sobre las disculpas que le pidió Brianda semanas atrás. Ella confirmó que sí se acercó y negó que existiera algún conflicto entre ellas, y que entendía que todo era parte del show.

“Sí, pero no hay ningún problema. Todo muy bien, se acercó a nosotros muy apenada con lo que estaba pasando y todo muy bien, es parte del show” Verónica Fonseca

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¿El shippeo de Brianda Deyanara y Memo Schutz ocasionó problemas en su matrimonio?

El shippeo generó especulaciones sobre una supuesta crisis matrimonial; sin embargo, tanto Memo como Verónica negaron que los rumores hayan provocado problemas en su relación.

Durante el ‘Galifest’, Verónica fue cuestionada sobre la polémica y aseguró que su matrimonio se mantiene sólido, explicó que conoce bien a su esposo y confía en él, por lo que no se sintió amenazada por las especulaciones.

“Lo tomé como parte del show, somos un matrimonio muy sólido de 23 años. Todo está muy bien” Verónica Fonseca

El tema entre Brianda y Memo fue tan controversial, que incluso se decía que la producción de La casa de los famosos México tenía prohibido hablar de ello. Sin embargo, parece que todo quedó en un malentendido y el matrimonio de Memo y Verónica sigue firme.

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