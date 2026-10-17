¿Memo Schutz y Verónica Fonseca se separan tras LCDLFM 2026? Él rompe el silencio por shippeo con Brianda Deyanara

Memo Schutz volvió a dar de qué hablar tras su participación en La casa de los famosos México 2026. Su cercanía con Brianda Deyanara desató rumores de un supuesto romance que, según algunos seguidores, habría puesto en riesgo su matrimonio con Verónica Fonseca. Ahora, el comentarista deportivo decidió hablar sobre su relación, mientras la influencer reveló que buscó personalmente a la esposa de su excompañero para aclarar lo ocurrido. ¿Qué pasó entre ellos?

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Esposa de Memo Schutz habla del presunto coqueteo entre el comentarista y Brianda Deyanara / Redes sociales

¿Qué pasó entre Memo Schutz y Brianda Deyanara en La casa de los famosos México 2026?

Memo Schutz y Brianda Deyanara provocaron especulaciones sobre un supuesto coqueteo debido a la confianza y cercanía que mostraron durante su convivencia en La casa de los famosos México 2026.

En redes sociales, algunos espectadores comenzaron a relacionarlos sentimentalmente, pese a que ambos mantenían una amistad dentro de la competencia y nunca confirmaron que existiera un romance.

La controversia creció cuando seguidores del programa interpretaron ciertas reacciones de Memo Schutz como supuestos celos por la cercanía de Brianda Deyanara con Massad Al-Tamimi, otro de los participantes del reality.

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Memo Schutz y Brianda Deyanara en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Memo Schutz y Verónica Fonseca enfrentan una crisis matrimonial tras La casa de los famosos México 2026?

Memo Schutz negó que su matrimonio con Verónica Fonseca atraviese una crisis después de la polémica que surgió por su cercanía con Brianda Deyanara durante La casa de los famosos México 2026.

En un encuentro con medios retomado por el canal de YouTube Qué buen chisme, el comentarista deportivo fue cuestionado sobre los rumores de una posible separación y las críticas que recibió durante el reality.

“Para nada, nada de eso (hay crisis en su matrimonio). Feliz como hace 23 años y lo vieron, y mañana y el que sigue”, respondió Memo Schutz, dejando claro que, según sus declaraciones, su relación permanece estable.

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¿Por qué Brianda Deyanara le pidió disculpas a Verónica Fonseca, esposa de Memo Schutz?

Brianda Deyanara reveló que buscó a Verónica Fonseca para ofrecerle una disculpa por las especulaciones que surgieron sobre su amistad con Memo Schutz en La casa de los famosos México 2026.

En una entrevista para EXA, la influencer explicó que aprovechó una fiesta organizada por Galilea Montijo para acercarse a la pareja y expresarles el cariño y respeto que siente por ambos.

“Yo llegué, lo saludé a él, a Vero, le digo: ‘Vero, perdón. No sé, una disculpa por todas las cosas que se dicen en redes sociales. Yo los respeto mucho, los quiero mucho, a Memo lo quiero muchísimo” Brianda Deyanara

Por ahora, tanto Memo Schutz como Brianda Deyanara han dejado claro que la relación que construyeron dentro del reality fue únicamente de compañerismo. Mientras tanto, el comentarista deportivo insiste en que su matrimonio con Verónica Fonseca atraviesa un gran momento y que los rumores de una crisis no tienen fundamento.