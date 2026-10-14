Tunden a Memo Schutz en live de Karina Torres, ¿por infiel y flojo? Usuarios dicen: “Gana dinero sin hacer nada”

En los últimos Memo Schutz ha estado en el ojo del huracán tras la final de ‘La casa de los famosos México’, y es que no solo ha tenido que lidiar con los dichos de Mariana cuestionando la amistad de ambos, sino ahora también debe hacerle frente a los dichos de los fanáticos de Karina Torres.

¿Qué le dijeron al presentador y cómo lo tomó ‘la Perdida’? Aquí te lo revelamos.

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¿Quién es Karina Torres? / Luis Pérez/ Redes sociales

¿Qué le dijeron los seguidores de Karina Torres a Memo Schutz?

En una reciente transmisión en vivo, Karina Torres estaba interactuando con sus seguidores como acostumbra hacerlo, sin embargo hubo un comentario que le llamó la atención y se detuvo a leerlo en voz alta, en este se referían a su excompañero de reality, Memo Schutz:

“Viéndote desde el trabajo, a ver si no me corren porque el único que gana dinero sin hacer nada es Memo Schutz” Karina Torres

Como era de esperarse, Karina soltó una carcajada por el comentario que le dejaron sus seguidores, y sin decir más, continuó con sus interacciones. En redes, los usuarios apoyaron lo dicho por su seguidor, asegurando que el único trabajo que Memo hizo en el reality fue descansar y ser un mueble:

“Jaja muy cierto el único habitante que durmió toda la temporada”

“Devoró con ese comentario”

“pues mentira no es jajajja”



Chat: Viéndote desde el trabajo a ver si no me corren, porque el único que gana dinero sin hacer nada es Memo Shurs” JAHAAJAKAJAANJAJAJAJAJAJAA SE PASAN DE VRG —Todo es cóctel hermanas 🤣🤣 https://t.co/AELm3OxNFQ — ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ ᴋᴀʀɪ🗼ᴏʀʀᴇꜱ (@karivalaktorr) October 14, 2026

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¿Por qué se dice que Memo Schutz se la pasó durmiendo toda la temporada de ‘LCDLFM’?

Memo Schutz fue considerado por los fanáticos del reality como uno de los jugadores más pasivos de la temporada, pues además de que efectivamente dormía mucho el contenido que generaba en LCDLFM, era bastante escueto comparado con el de otros jugadores, según la opinión de los televidentes.

Cuando se le cuestionó al comentarista sobre su tipo de juego, él argumentó que era una persona tranquila que le gustaba mantener un ambiente de paz con el resto de sus compañeros: “Todos tenemos una manera de jugar, yo tengo una manera de jugar, todo lo que he hecho y lo que busco es que se algo más equitativo posible”

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Aseguran que Memo Schutz le coqueteaba a Brianda Deyanara / Redes sociales

Memo Schutz y la polémica que casi le cuesta su matrimonio en ‘LCDLFM’

Aunque Memo siempre fue considerado un jugador muy tranquilo, el comentarista no se libró de las polémicas al interior del juego luego de que se señalara su presunto interés amoroso en Brianda Deyanara, sin embargo, había un pequeño detalle: él es casado.

Mientras estuvieron encerrados ni Brianda ni Memo estaban enterados de la revolución que se estaba armando afuera, sin embargo, una vez salieron al mundo real, ambos tuvieron que enfrentar las acusaciones y por supuesto, negar cualquier tipo de acercamiento diferente al de una amistad.

Como era de esperarse, incluso la esposa del comentarista salió a dar su versión, argumentando que tenían un matrimonio sólido. Por su parte Brianda Deyanara, aprovechó una entrevista para ofrecerle una disculpa a la mujer de Memo Schutz, dando por terminada la polémica que sin querer, casi destruye a una familia.