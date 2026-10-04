Mhoni Vidente revela el destino de Naim Darrechi tras polémica con la mamá de Abelito: “La carta de la muerte”

Naim Darrechi está bajo la lupa después de haber protagonizado un momento polémico con la mamá de Abelito el pasado fin de semana, durante la fiesta de cumpleaños del influencer.

A raíz de esta situación, Naim ha recibido una ola de críticas por parte de personas que han mostrado su respaldo a la familia de Abelito, pero también de usuarios que han recordado los antecedentes de otras polémicas que el español ha protagonizado.

En medio de este panorama, Mhoni Vidente analizó el futuro del influencer a través de sus cartas y aseguró que no hay un panorama alentador para él. La vidente incluso reveló qué podría ocurrir con Naim en los próximos meses.

Leer: Wendy Guevara EXPLOTA vs. Agustín Fernández por llevar a Naim Darrechi con Abelito: “¡Te pasas!”

Naim Darrechi será demandado por la mamá de Abelito / Redes sociales

¿Naim Darrechi salió de México tras la denuncia de la mamá de Abelito?

Naim Darrechi salió de México el 29 de septiembre, justo cuando se dio a conocer que la mamá de Abelito emprendería acciones legales en su contra por los presuntos tocamientos y roces corporales sin su consentimiento.

El español tomó un vuelo con destino a Argentina, por lo que rápidamente surgieron especulaciones sobre si había salido de México a raíz de la polémica y las acciones legales anunciadas en su contra.

Sin embargo, Naim aseguró que el viaje ya estaba planeado y explicó que fueron sus seguidores quienes eligieron Argentina como destino a través de una dinámica en redes sociales.

Leer: Yeri MUA reacciona a polémica de Naim Darrechi con la mamá de Abelito, ¿indirecta a Sol León por defenderlo?

Naim Darrechi, mamá de Abelito

¿Qué dijo Naim Darrechi sobre las acciones legales de la mamá de Abelito?

Naim Darrechi hizo una transmisión en vivo desde el aeropuerto y expresó su enojo por la decisión de la mamá de Abelito de emprender acciones legales.

Naim cuestionó la decisión de Cristina Romero de proceder legalmente y aseguró que, desde su perspectiva, durante el momento de la fiesta ella parecía sentirse cómoda con el baile. Por esta razón, dijo no entender por qué posteriormente decidió emprender acciones en su contra.

También aseguró que después del incidente se acercó a disculparse con Cristina y que ella le habría respondido que no había ningún problema.

“Si le hubiera bailado a otra persona, nadie estaría diciendo absolutamente nada. La mujer, la señora, quería; se le vio. Se le veía en la cara cómo quería; estaba a gusto. Yo luego me disculpé con ella, (me dijo): ‘No pasa nada, yo soy igual que tú. Soy bien divertida’” Naim Darrechi

Leer: Gustavo Adolfo Infante explota vs. Naim Darrechi tras polémica con mamá de Abelito: “Que se largue del país”

Naim Darrechi responde a la demanda de la mamá de Abelito / Redes sociales

¿Cuál es el destino de Naim Darrechi, según Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente realizó una lectura de cartas para conocer qué le depararía el destino a Naim Darrechi en este momento que atraviesa de fuerte polémica.

En su predicción, a Naim le salió “la carta de la muerte”, una de las cartas que más llamó la atención por el contexto que atraviesa actualmente. De acuerdo con la interpretación de Mhoni, esta carta estaría relacionada con las consecuencias de sus actos, y por la gente que quedó lastimada por sus acciones. Según su visión, la próxima vez habrá una orden de aprehensión y también están involucrados Agustín Fernández y ‘Suavecito’.

“Le sale la carta de la muerte a Naim, va a estar la carta de la muerte detrás de él porque hay mucha gente que quedó lastimada por esa acción tan mala. La próxima va a tener orden de aprehensión. Se van a ir contra Agustin y contra Suavecito, vamos a ver en qué acaba todo esto”. Mhoni Vidente

Leer: Abelito explota tras disculpas de Naim Darrechi y Agustín Fernández; advierte que irá “hasta donde tope”