Mhoni Vidente lanza aterradora predicción para finales de 2026; advierte sobre hecho “catastrófico” VIDEO

Recientemente, Mhoni Vidente lanzó una escalofriante revelación sobre la muerte del sacerdote ecuatoriano al que le cayó una cruz encima.

Ahora, la astróloga volvió a generar preocupación al compartir una nueva predicción rumbo al cierre de 2026, en la que advirtió sobre un posible acontecimiento que pondría en riesgo a la humanidad y que calificó como algo “catastrófico”.

¿Qué fue lo que predijo Mhoni Vidente esta vez? Te contamos.

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Mhoni Vidente / IG: @mhoni1

¿Cuál es la preocupante predicción de Mhoni Vidente para finales de 2026?

En su más reciente sesión de predicciones en ‘El heraldo de México’, Mhoni Vidente habló sobre la gran posibilidad de que se inicie una Tercera Guerra Mundial, en la que se utilizarían armas nucleares que pondrían en un grave riesgo a la humanidad.

De acuerdo con las visiones de Mhoni Vidente, también podría presentarse un apagón tecnológico de grandes dimensiones, luego de un supuesto ataque de ‘hackers’ contra uno de los satélites más importantes para las comunicaciones por internet. Esto provocaría una interrupción masiva de los servicios digitales y de comunicaciones.

Asimismo, mencionó que a eso podría deberse la reciente polémica sobre la mochila de vida, en la que se resguardan objetos personales y de primera necesidad ante alguna contingencia.

“Se visualiza una tercera guerra mundial, una guerra con nucleares o un apagón de internet que sería catastrófico, por eso la parte de la mochila” Mhoni Vidente

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¿Cuándo ocurriría el supuesto hecho catastrófico, según Mhoni Vidente?

La visión de Mhoni Vidente no se limitó a mencionar el acontecimiento que, según sus predicciones, podría ocurrir durante las últimas semanas del año, pues también señaló las fechas en las que todo podría estallar.

De acuerdo con la astróloga, el periodo de mayor preocupación estaría entre el 7 y el 13 de noviembre de 2026, días en los que podrían presentarse acontecimientos de gran impacto a nivel mundial.

“El día que están diciendo es el día 7 o el 13 de noviembre cuando se puede aventar (un ataque nuclear” Mhoni Vidente

Mhoni relacionó su predicción con el incremento de las tensiones internacionales y el panorama político en Estados Unidos.

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Mhoni Vidente / Redes sociales

¿Qué otras predicciones hizo Mhoni Vidente para el cierre de 2026?

Además del posible conflicto mundial que estaría avecinándose, Mhoni Vidente advirtió sobre otros acontecimientos que, según sus predicciones, tendrían un fuerte impacto a nivel internacional.

En cuanto a la situación política de Estados Unidos, mencionó que el ambiente continuará tenso y aseguró que Donald Trump no perderá su influencia política, pese a que podría verse debilitado tras las elecciones intermedias. Incluso, anticipó que podrían darse cambios drásticos dentro de su equipo más cercano.

“Donald Trump perdió las intermedias, pero no el poder que tiene (...) Quiere acabar con Irán. Lo malo es que va a estar peor que nunca (...) Al que va a saltar va a ser al vicepresidente y a varios que estén cerca de él.” Mhoni Vidente

Asimismo, habló de posibles alteraciones climatológicas, pues señaló que después de los fuertes episodios de calor que se han registrado recientemente podrían presentarse condiciones adversas, como lluvias intensas y descensos importantes de temperatura. Por ello, pidió mantenerse prevenidos ante estos posibles cambios.

Esta vez, la astróloga no mencionó algo relacionado con sismos, recordemos que Mhoni Vidente había hablado sobre fuertes sismos para México en meses anteriores.

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