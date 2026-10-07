¿La peste neumónica llega a México? Mhoni Vidente lanza IMPACTANTE predicción sobre la enfermedad

Una nueva predicción de Mhoni Vidente causa conmoción en redes sociales. Y es que la pitonisa habló de la visión que tuvo recientemente sobre el accidente ocurrido en un laboratorio de Rusia, en el que se habría liberado el virus de la peste neumónica. ¿Será que la enfermedad llega a México? Te contamos lo que dijo.

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Mhoni Vidente y su predicción sobre la peste neumónica / Redes sociales

¿Cómo fue la liberación accidental de la peste neumónica en un laboratorio ruso?

De acuerdo con información oficial, el pasado dos de octubre se reportó la muerte de una trabajadora del Instituto Antipeste de Siberia. La mujer de 28 años había sido hospitalizada y puesta en cuarentena a finales de septiembre.

Según lo trascendido, la hoy occisa habría estado expuesta al virus de la peste neumónica después de que un tubo de ensayo que contenía el patógeno se rompiera por accidente.

El jefe de sanidad ruso comentó a la prensa que se estaba investigando “un caso sospechoso de una infección especialmente peligrosa” y que estaban contactando a las personas que estuvieron cerca de la víctima previo a su deceso.

Si bien hasta el momento no se ha registrado otro caso similar entre los empleadores del instituto, el tema ha dado mucho de qué hablar. Y es que la OMS (Organización Mundial de la Salud) ha presionado a Rusia para que esclarezca el caso.

El gobierno ruso asegura que la mujer no murió por la peste, sino por una “neumonía”. Sin embargo, un supuesto trabajador del lugar habló con un medio independiente local y sostuvo que, presuntamente, unos 200 empleados pasaron 3 días encerrados y fueron sometidos a pruebas médicas dos veces al día.

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Posible brote masivo de la peste neumónica / Imagen generada con IA

Mhoni Vidente y predicción sobre la peste neumónica

A través de su espacio en un medio de circulación nacional, Mhoni Vidente, quien recientemente sorprendió a todos por haber acertado en su predicción sobre la final de ‘LCDLFMX 2026’, tocó el tema de la peste neumónica.

Según su visión, el virus tenía el objetivo de ser utilizado como un “arma biológica”, pero se salió de control: “Fue un dron que se les estalló en el laboratorio”, dijo. Al mismo tiempo, resaltó que ya habrían fallecido “dos o tres personas” por esta enfermedad y que la versión que se tenía en el laboratorio era aún más fuerte que la original.

“Viene siendo una bacteria todavía peor que la normal de las pestes. Es más agresiva. A los tres días te enfermas, a los cinco una crisis total si no tienes una cura y a los 7 (mueres)”. Mhoni Vidente

Indicó que, ella visualiza que, más de 200 mil personas habrían estado expuestas a la bacteria y hasta cabe la posibilidad de que ya hubiera llegado a otros países. Si bien no mencionó México, resaltó que el “mundo” está en peligro.

“Estamos en alerta a nivel mundial porque yo visualizo que más de 200 mil personas estuvieron expuestas a ese virus en Rusia, en Siberia, en parte de Asia o de China”, expresó, señalando que, si bien aún no hay cura, sí hay una mayor posibilidad de supervivencia si se va pronto al médico ante cualquier síntoma. Esto dista de lo que dijo la OMS. Te contamos más adelante el informe oficial.

El virus de la Peste fue creado por Rusia y se salió de control: esto fue lo que dijo Mhoni Vidente. Más información con @BlancaBecerril en #HeraldoTelevisión https://t.co/MLuYfansjY — Heraldo Televisión (@heraldo_tv) October 7, 2026

¿Qué es la peste neumónica y qué dice la OMS?

De acuerdo con diversos sitios médicos, incluyendo Mayo Clinic, la peste neumónica es una infección grave de los pulmones causada por la bacteria Yersinia pestis, la misma bacteria que provoca la peste bubónica.

Se contagia de persona a persona a través del aire, mediante la tos o el estornudo. Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, cansancio y tos con sangre. Si no se trata en los primeros días, el resultado puede ser fatal.

La última actualización de la OMS indica que el riesgo de propagación fuera de Rusia es “muy bajo” y que las investigaciones continuarán a modo de prevención. Esto echaría por tierra lo dicho poe Mhoni Vidente.

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