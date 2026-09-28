Mhoni Vidente enciende las alarmas al predecir una nueva pandemia para 2026: “Mucha gente enferma”

Mhoni Vidente ha lanzado importantes predicciones durante este 2026; algunas polémicas y otras preocupantes, como sus pronósticos sobre posibles sismos en diferentes partes del mundo.

Ahora, la astróloga vuelve a lanzar un pronóstico que ha llamado la atención y generado preocupación entre sus seguidores, pues asegura que a finales de 2026 estaría apareciendo un nuevo virus que ocasionaría que muchas personas se enfermen.

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Mhoni Vidente / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre un nuevo virus para diciembre de 2026?

Mhoni Vidente aseguró que en diciembre habría otra pandemia, ocasionada por un nuevo virus similar al COVID-19, pero con un nombre diferente que, según sus visiones, sería algo parecido a ‘Nobo virus’.

De acuerdo con la astróloga, este supuesto virus afectaría principalmente la garganta y el estómago, y provocaría que muchas personas se enfermen entre diciembre y enero. Sin embargo, consideró que la situación no llegaría al punto de un confinamiento como ocurrió durante la pandemia de COVID-19.

Además, Mhoni señaló que el virus supuestamente comenzaría a llegar desde Estados Unidos hacia México.

“Viene otra pandemia, otro virus ahora en diciembre. Es un virus raro, como el covid pero con otro nombre (...) Va afectar la garganta y el estómago. No nos van a encerrar, pero sí feo mucha gente enferma.” Mhoni Vidente

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¿Cómo recomienda Mhoni Vidente prepararse ante una nueva pandemia?

Según la astróloga, a partir del mes de diciembre se deben tomar medidas de cuidado, y una de las principales medidas que se podrían tomar es tomar cítricos, y otras medidas de tipo espiritual, como tener una buena salud mental y rezar.

Sin embargo, esto se trata de una predicción de la astróloga y no de una alerta sanitaria confirmada por dependencias de salud.

"¿Cómo nos podemos preparar para una pandemia? Tomando mucho cítrico, teniendo una salud mental estable, rezando con Dios.”, aseguró.

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Mhoni Vidente / YouTube / Pixabay

¿Qué otras predicciones ha lanzado Mhoni Vidente en 2026?

A lo largo de 2026, Mhoni Vidente ha hecho diferentes predicciones relacionadas con México, fenómenos naturales, política internacional y hasta acontecimientos vinculados con el mundo del espectáculo.

Una de sus advertencias más recurrentes ha sido la posibilidad de fuertes sismos en México. En septiembre, la astróloga aseguró que podría registrarse un movimiento de entre 7.4 y 7.7 grados, con origen en las costas de Michoacán o Guerrero y percepción en la Ciudad de México. También habló de la posibilidad de que ocurrieran otros fenómenos naturales, como huracanes de gran intensidad.

Desde mayo, Mhoni también había pronosticado que 2026 sería un año particularmente caluroso para México y estaría acompañado de varios sismos.

Durante el año también lanzó predicciones relacionadas con el Mundial 2026.

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