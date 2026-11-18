Mhoni Vidente ha compartido fuertes e impactantes predicciones en las últimas semanas, algunas de ellas relacionadas con situaciones que, según sus visiones, pondrían en riesgo a la humanidad. Y su más reciente pronóstico no sería la excepción.

Y es que la astróloga advirtió que en las próximas semanas podría ocurrir un acontecimiento que pondría en peligro a muchas personas, específicamente el próximo 27 de noviembre. Además, relacionó esta fecha con un número que, de acuerdo con sus interpretaciones, sería de mal augurio.

¿Qué es lo que podría suceder ese día, según Mhoni Vidente? Te contamos.

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Mhoni Vidente / IG: @mhoni1

¿Cuál es la aterradora predicción de Mhoni Vidente para el 27 de noviembre?

Durante su reciente sesión en ‘El Heraldo de México’, Mhoni Vidente compartió una inquietante predicción para el cierre del año, que sería un posible atentado en Estados Unidos que, según sus visiones, ocurriría el viernes 27 de noviembre.

La astróloga mencionó esa fecha, pues coincide con las celebraciones del Día de Acción de Gracias y el Black Friday, en los que la gente en ese país sale de viaje, van a centros comerciales y se reúnen con sus familias. Por ello, advirtió que podría presentarse ese hecho violento que pondría en riesgo a muchas personas.

“La situación se va a complicar el día de Thanksgiving, el viernes 27 de noviembre, pues otra vez un atentado. Todo el mundo sale de viaje, todo el mundo compra, están en la cena. Están las cosas muy complicadas.” Mhoni Vidente

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¿Qué pasará en el 2027, según las visiones de Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente también generó preocupación por sus visiones sobre el 2027, pues lo asocia al número 27, al que considera como el número del apocalipsis. La astróloga explicó que este número tiene un significado especial, pues es el último libro del Nuevo Testamento y, desde su interpretación, representa el cierre de ciclos.

De acuerdo con sus predicciones, la carta del ermitaño será la que dominará el 2027, por lo que advirtió que se tratará de un periodo complicado para el mundo, marcado por complicaciones en materia de geopolítica, guerras y situaciones que podrían poner en riesgo la estabilidad internacional.

Además, señaló que durante ese año podrían presentarse nuevas pandemias, atentados contra líderes mundiales y un aumento de las tensiones entre distintas potencias.

“El año que viene es el 2027. La carta del ermitaño es la que va a dominar el 2027. El número 27 es un número fuerte, o te acaba o te renaces (...) Es el número del apocalipsis, porque el libro 27 del nuevo testamento, es el apocalipsis (...) Se visualiza que va a ser un año complicado, en cuestiones de pandemias, en cuestiones de guerras, de geopolítica, atentados de líderes mundiales.” Mhoni Vidente

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Mhoni Vidente / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre el inicio de la Tercera Guerra Mundial y un nuevo virus?

Para el cierre del 2026, Mhoni Vidente también advirtió sobre la posibilidad de que inicie una Tercera Guerra Mundial, en la que podrían utilizarse armas nucleares.

La astróloga señaló que otro escenario preocupante sería un apagón tecnológico masivo, provocado por un supuesto ataque de hackers contra uno de los satélites más importantes en la red.

Esto ocasionaría una interrupción masiva de los servicios digitales y dejaría a millones de personas incomunicadas.

“Se visualiza una tercera guerra mundial, una guerra con nucleares o un apagón de internet que sería catastrófico, por eso la parte de la mochila”, dijo Mhoni Vidente.

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