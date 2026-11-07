Cristy Alfaro rompe el silencio sobre la crisis de Ricardo O’Farrill: gritos, miedo y la razón por la que volvió

Cristy Alfaro, novia de Ricardo O’Farrill, rompió el silencio sobre uno de los episodios más complicados en la vida del comediante. Por primera vez, la joven relató junto a él cómo vivió el brote que sufrió en 2023, el miedo que experimentó durante aquellos días y las consecuencias que tuvo para su relación. ¿Qué la hizo regresar?

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¿Cómo comenzó el brote psicótico de Ricardo O’Farrill y qué notó Cristy Alfaro?

En una conversación para el pódcast Auténtico, conducido por Pedro Prieto, ambos reconstruyeron una historia que estuvo marcada por momentos de angustia, disculpas y una complicada reconciliación.

Cristy recordó que las primeras señales aparecieron antes de que la situación se hiciera pública. La pareja se encontraba en un viaje y, desde el aeropuerto, notó que Ricardo estaba sumamente acelerado, aunque en ese momento no comprendía qué estaba sucediendo.

“Estaba en el aeropuerto y ya estaba malito mi niño, o sea, ya no era Ricardo, ya estaba como muy acelerado, pero pues yo no tenía ni la menor idea de qué estaba pasando. Dije como: ‘o está borracho, no sé’”, relató.

La situación empeoró durante el trayecto hacia la boda de Mau Nieto, en Valle de Bravo. Según contó, el comediante fumaba, tomaba y se detenía constantemente en la carretera, mientras ella intentaba entender su comportamiento. Después de que les negaran la entrada a la tornaboda, Cristy le pidió que se fueran. Sin embargo, el regreso a la Ciudad de México fue todavía más complicado, pues Ricardo comenzó a gritarle y ella experimentó una tensión que incluso le provocó dolor físico.

“Yo estaba... me dolían los huesos, ¿sabes? Como de la tensión”, recordó sobre aquella experiencia que, hasta entonces, no sabía cómo interpretar.

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¿Qué hizo Ricardo O’Farrill durante su crisis y cómo lastimó a su novia?

Uno de los momentos más dolorosos que recordaron ocurrió dentro del automóvil. Cristy intentaba tranquilizar a Ricardo, pero él se encontraba en un estado que ella no lograba comprender. Incluso le ofreció un peluche que le había llevado de viaje para intentar calmarlo.

El comediante reconoció frente a Pedro Prieto que reaccionó de una manera muy hiriente: bajó la ventana y aventó el muñeco. Años después, pudo reconocer el daño que le provocó a su pareja.

“Te traje este peluche. Bajé la ventana y aventé el peluche por la ventana y le dije algo así como: ‘Yo no creo en tus manipulaciones’. Perdón. O sea, sé que me he disculpado antes por eso, pero perdón, te lastimé muchísimo en ese momento” Ricardo O’Farrill

Cristy explicó que, aunque posteriormente entendió que Ricardo atravesaba un problema de salud mental, en aquel instante estaba enojada y asustada. No tenía un diagnóstico que le permitiera comprender lo que sucedía y pensaba que simplemente estaba comportándose de una manera irreconocible.

Por eso, cuando finalmente llegó a su casa, decidió tomar distancia. Al día siguiente comenzó a enterarse de que lo ocurrido en la boda ya circulaba en redes sociales y que el comportamiento del comediante había generado una enorme preocupación.

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¿Por qué Cristy Alfaro se alejó de Ricardo O’Farrill y qué pasó con la foto viral?

Después de la crisis, Ricardo fue internado y Cristy mantuvo comunicación con su familia. Aunque ofreció ayudar en lo que necesitaran, dejó claro que prefería hacerlo desde lejos, pues todavía estaba procesando lo que había vivido.

La joven también recordó el conflicto que tuvieron cuando Ricardo salió de una de las clínicas. La familia buscaba informar que estaba bien y la idea era publicar una fotografía de ambos para transmitir tranquilidad, pero ella se negó porque no quería que su relación se hiciera pública.

“Güey, a mí no me metas, por favor, no subas nada de mí, porque yo no quiero que nadie... o sea, tú y yo ahorita no somos nada, no quiero que la gente se entere de nada” Cristy Alfaro

Pese a su negativa, la fotografía terminó publicada y llegó a los medios de comunicación. Esto provocó que sus papás se enteraran de que estaba saliendo con el comediante, algo que le generó todavía más presión, pues apenas llevaban cuatro meses conociéndose.

La situación se complicó cuando Ricardo volvió a buscarla. Después de 45 días internado, consiguió realizar una llamada telefónica y decidió comunicarse con ella para expresarle sus sentimientos.

“¿Cómo estás? Nada, para decirte que te amo, este, el amor de mi vida y que no he dejado de pensar que me quiero casar contigo”, fueron las palabras que recordó Ricardo.

Cristy, sorprendida por aquella declaración, le respondió que no era el momento de hablar de matrimonio, pues todavía tenían muchas cosas que resolver.

Ricardo O’Farrill / Instagram: @richieofarrill

¿Por qué Cristy Alfaro regresó con Ricardo O’Farrill y qué condiciones puso?

Aunque inicialmente estaba convencida de que no volvería con él, los meses posteriores cambiaron su perspectiva. Ricardo explicó que sus amigos Erwin y Axel lo animaron a buscarla nuevamente, mientras él intentaba recuperar su confianza con pequeños acercamientos. Uno de ellos fueron las invitaciones a clases de cocina, una actividad que ayudaba al comediante a encontrar momentos de tranquilidad durante su recuperación. Poco a poco retomaron el contacto y comenzaron a convivir nuevamente, aunque todavía no eran pareja.

Cristy confesó que decidió intentarlo porque no quería quedarse con la duda de lo que habría podido pasar entre ellos. Sin embargo, tenía claro que no podía ignorar lo ocurrido ni regresar a la relación sin pensar en las consecuencias.

Cristy “No me quería quedar con la espinita. O sea, dije: pues se vuelve a intentar y si no funciona, no funcionó. Pero dije, como en estos tres meses he visto a otro Ricardo, es otro ser humano y no me quiero quedar con esa espinita de cómo pudo haber sido o cómo sería o qué podría haber pasado”.

La reconciliación tampoco fue sencilla con su familia. Sus papás se opusieron a la relación y Cristy recordó que recibió comentarios muy duros, al grado de sentir que tenía que elegir entre continuar con Ricardo o mantener la tranquilidad familiar.

Incluso, el papá de la joven tuvo una conversación seria con el comediante. Ricardo contó que su suegro le dejó claro que estaba preocupado por su hija y que no quería que volviera a lastimarla. Él, por su parte, le ofreció darle su palabra y demostrarle que podía cumplir con una nueva oportunidad.

Finalmente, Cristy también habló de los temores que todavía existen en su relación. Reconoció que confía en Ricardo, pero sabe que una recaída podría cambiarlo todo y que no está dispuesta a ignorar situaciones que pongan en riesgo su bienestar.