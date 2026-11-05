¿Juan Pablo Medina ya tiene novia? El actor que estuvo al borde de la muerte lo revela: “Estoy muy contento”

El actor mexicano, Juan Pablo Medina, es uno de los rostros más conocidos de la escena nacional, pues ha trabajado en diversos proyectos televisivos y de cine. Un tema de salud casi le cuesta la vida hace algunos años, y mientras “rearmaba” su vida, muchos preguntan si alguien ya lo conquistó. ¿Confirma una relación sentimental?

¿Juan Pablo Medina sigue sin novia tras problemas de salud? / Redes sociales

¿Qué problema de salud tuvo el actor Juan Pablo Medina, por el que perdió una pierna?

En 2021, el actor mexicano Juan Pablo Medina estuvo al borde la muerte, luego de que médicos le diagnosticaran una trombosis arterial que amenazó su vida y terminó con la amputación de una de sus piernas. La recuperación fue larga y complicada, y por un buen tiempo lo mantuvo lejos de las cámaras y de los reflectores.

Mientras tanto, sus seguidores siguieron su situación. Medina, admirado por su talento y su carisma, prefirió llevar en silencio lo relacionado con su salud, aunque poco a poco volvió a dejarse ver en público.

El actor ha admitido que lo vivido no fue solo una prueba médica, sino también un profundo proceso de aceptación y de reconstruirse a sí mismo. En la actualidad dice sentirse más estable, aunque todavía enfrenta algunos tropiezos en el terreno profesional y en el amoroso.

Te puede interesar: Juan Pablo Medina y su relación amorosa con su prótesis: “Me gusta limpiarla y apapacharla”

Juan Pablo Medina sufrió una trombosis / Redes sociales

Juan Pablo Medina habla sobre un nuevo posible romance

Después de que varios se preguntaran sobre la situación sentimental actual de Juan Pablo Medina (tras su ruptura), el actor fue cuestionado sobre la posibilidad de que ya tenga novia.

Sin filtros, Juan Pablo se dijo feliz, pero negó estar dentro de un romance:

No, la verdad no. Todavía no. En el amor se cree, no estoy en búsqueda, estoy muy contento con el momento en el que estoy, disfrutando todas las oportunidades. Juan Pablo Medina

Por ahora, Juan Pablo Medina relata que se ha centrado más en su carrera profesional, sintiéndose bien consigo mismo.

Además, luego de que existiera la opción de crear una bioserie sobre su vida, Medina confirmó que la propuesta se cayó de manera abrupta:

Ese es un sueño que tengo, que no se ha podido lograr porque no está tan fácil. Juan Pablo Medina

Seguidores de Juan Pablo Medina se mantienen a la espera de nuevos proyectos del actor mexicano, ya sea su bioserie o algún otro trabajo.

Lee: Juan Pablo Medina enfrenta una fuerte depresión, luego de que le amputaron una pierna

¿Cuál fue la última novia que tuvo el actor Juan Pablo Medina?

La relación entre Juan Pablo Medina y Paulina Dávila dio un giro total en junio de 2023, cuando el actor confirmó que habían terminado, luego de superar el problema ocasionado por la trombosis.

En esa etapa, Medina contó con el apoyo de su familia y de Dávila, con quien llevaba tres años de noviazgo, hasta que ambos decidieron separarse.

Algún tiempo después, volvieron a coincidir en eventos públicos, como el Festival Internacional de Cine de Morelia y un concierto de Karol G en el Estadio Azteca en 2024, lo que dio pie a un acercamiento y una reconciliación tras la distancia inicial.

A finales de enero de 2026 ambos confirmaron que su ruptura era definitiva, poniendo fin a una historia de separaciones y reencuentros a lo largo de los últimos años

Tal vez te interese: Exesposa de Juan Pablo Medina rompe el silencio sobre la salud del actor