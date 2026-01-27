Juan Pablo Medina, tras perder una pierna, dice ¿ya no lo quieren en las telenovelas? ¡También confirma ruptura!

El actor mexicano Juan Pablo Medina atraviesa una etapa de cambios profundos en su vida personal y profesional. A casi cinco años del problema de salud que transformó su cotidianidad, el intérprete confesó que, pese a su disposición para regresar a las telenovelas, no ha recibido ofertas de trabajo en la televisión mexicana. Además, por primera vez, confirmó el fin de su relación sentimental. ¿Qué más contó?

¿Cuál fue el problema de salud por el que el actor Juan Pablo Medina perdió una pierna?

En 2021, la vida de Juan Pablo Medina, reconocido actor mexicano, cambió de manera radical tras ser diagnosticado con una trombosis arterial que puso en riesgo su vida y derivó en la amputación de una de sus piernas. El proceso fue largo y complejo, alejándolo durante un tiempo considerable del ojo público y de los foros de grabación.

Durante ese periodo, la preocupación de sus seguidores fue constante. El actor, reconocido por su talento y carisma, se mantuvo reservado respecto a su estado de salud, aunque con el paso del tiempo comenzó a reaparecer públicamente, mostrando una actitud resiliente y enfocada en la recuperación física y emocional.

Medina ha reconocido que este proceso no solo implicó un reto médico, sino también un ejercicio profundo de aceptación y reconstrucción personal. Hoy, asegura encontrarse en una etapa de mayor estabilidad, pero también con algunos contratiempos laborales y sentimentales.

¿Por qué el actor Juan Pablo Medina no ha aparecido en nuevos proyectos?

Durante una entrevista reciente con el programa matutino Hoy, Juan Pablo Medina sorprendió al revelar que, a pesar de su trayectoria en el género, no ha recibido propuestas para participar en telenovelas:

“ La verdad es que yo no estoy cerrado a nada, pero yo no he recibido ninguna invitación a hacer una telenovela, la verdad ”, expresó el actor.

No obstante, Medina destacó que en los proyectos recientes en los que ha participado, los equipos de producción han mostrado apertura para adaptar personajes y narrativas, evitando que la prótesis sea el centro de atención.

¿El actor Juan Pablo Medina tiene novia actualmente?

En el ámbito personal, Juan Pablo Medina confirmó que su relación con la actriz Paulina Dávila, de nuevo, llegó a su fin. La pareja, que durante años fue discreta pero sólida, compartió no solo una historia de amor, sino también un acompañamiento mutuo en momentos clave, incluido el proceso de recuperación del actor.

Dávila, quien recientemente participó en la serie Chespirito: Sin querer queriendo, fue un apoyo importante durante los momentos más difíciles de Medina. Sin embargo, el actor aseguró que actualmente se encuentra tranquilo y enfocado en sí mismo.

“ Ahorita estoy tranquilo, contento, disfrutando ya para retomar trabajo y sí, tiempo para mí. ”, respondió al ser cuestionado sobre su situación sentimental y sobre su postura acerca de darse una nueva oportunidad en el amor dijo: “ Sí, claro. Siempre .”

