Daniel Sosa confronta a Ricardo O’Farrill después de que este lo acusara de haberlo amenazado de muerte

Durante el brote psicótico que Ricardo O’Farrill sufrió en abril de 2023, acusó a Daniel Sosa de haberlo amenazado de muerte, entre otras cosas. Y aunque ya pasaron más de 2 años de este polémico y bochornoso momento, fue recientemente que Sosa pudo enfrentar cara a cara a su examigo.

“Le hablé y le dije: ‘Oye, c4br0n, la próxima vez que tengas que hablar de mí, me lo dices de frente. ¿Qué es eso de hacer un live de: ‘Me dijo y le dije’? Si tienes algún problema, me ves de frente’. Me respondió: ‘No vuelve a pasar’. Esto fue hace 4 meses. Me esperé a que él estuviera mucho mejor. Fue bonito hablar con él, pero también fue un: ‘Chale, wey, lo teníamos todo, ¿qué onda?’” Daniel Sosa

Daniel Sosa / Luis Pérez, IG @danielsosafado y @richieofarrill

¿Daniel Sosa y Ricardo O’Farrill volverán a ser amigos?

Daniel Sosa intentó encararlo en cuanto pasaron las cosas, pero sabía que Ricardo no estaba en sus 5 sentidos: “A la semana de su live le pregunté: ‘¿Qué pasó?’, pero seguía afectado. Después me ofreció disculpas e hizo otro live en el que comentó que todo lo que había dicho de mí era mentira, pero eso ya solo lo vieron 60 personas, el otro, ¡millones! Entonces, me pidió perdón y lo perdoné, pero hasta ahí”.

Lamenta el complicado proceso que vivió el comediante, y le desea lo mejor: “Estoy feliz de que ya esté sobrio. Espero que siga así. Él está en un proceso de recuperación y, si le puede echar buena vibra, es muy importante, porque la salud mental es imprescindible. No fue chistoso verlo así”.

Daniel perdonó a Ricardo, pero no piensa retomar su amistad: “Si perdoné a mi mamá que me abandonó cuando tenía 7 años y que regresó a los 14, ni modo que a él no. Soy cero de arrastrar rencores. No te deja nada. Con Ricardo igual. Que Dios lo bendiga. De mi lado siempre va a haber amor, pero hasta ahí. Lo mejor y de lejos. Es lo más sano para los 2”, manifestó.

Daniel Sosa “Yo me enfoqué más en hacer ejercicio, en otros círculos, y dejamos de compartir muchas cosas. Para mí lo más importante es prepararme para que el público tenga mi mejor versión. Ricardo estaba en otros temas que al inicio me separaron. Hoy en día tenemos vidas muy distintas. A veces es mejor estar enfocado en tu camino, porque si no, te empiezas a distraer. Tal vez yo soy una distracción para él”

¿Daniel Sosa amenazó de muerte a Ricardo O’Farrill?

El comediante Daniel Sosa recuerda: “Cuando Ricardo estaba en psicosis, dijo que lo amenacé de muerte, lo cual ni al caso. Le dije que si nos peleábamos iba a estar más fuerte todo. La gente se puso de su lado. Para mí fue muy duro, porque era un amigo. Ver cómo terminó un gran comediante, que era para mí un referente, pues sí estuvo chafón”.

“¿Tú crees que yo voy a tener la capacidad física de amenazar de muerte? Me falta mucho. Fue más como un rollo de ego. Me dijo que por qué le pisé las botas y la riña fue por eso”. Daniel Sosa

Hace la siguiente reflexión: “No sé si siga siendo el mismo comediante de antes. Yo espero que sí. Sin él muchos no seríamos. Fueron 10 años de amistad, pero las sustancias te separan. Duele como amigo, y también como figura pública, ver que no tenemos la obligación, pero sí la responsabilidad de ser congruentes con lo que decimos”.

¿Daniel Sosa se une a ‘La casa de los famosos México’?

En otro tema, habló de las críticas que recibió cuando fue invitado por la producción de La casa de los famosos para mandarle un mensaje a ‘Guana’ por medio de ‘Abelito’: “Recibí un hate horrible, pero me dijeron que fui el ‘funado’ y ‘desfunado’ más rápido. La gente me dio golpe, pero después me sobó. Me llegaron cosas muy duras”.

Aseguró que no participaría en un reality como ese, pues en este momento se enfoca en desarrollarse como actor: “No hay manera alguna. Estoy muy enfocado en actuar. Llevo 12 años de carrera y apenas estoy entrando a la actuación. Un reality te desenfoca mucho. A lo mejor aceptaría un MasterChef celebrity, pero encerrarme bastante tiempo sin tener contacto con otras cosas, no”, concluyó

¿Qué le pasó a Ricardo O’Farrill?

22 ABR. 2023: Supuestamente le negaron el acceso a la boda de Mau Nieto y Carla Fernández.

Supuestamente le negaron el acceso a la 23 ABR: Ricardo hizo un live en redes y arremetió contra varios influencers. Aseguró que Daniel y Mau, supuestamente, habían drogado a una chica en una fiesta.

Ricardo hizo un live en redes y arremetió contra varios influencers. Aseguró que Daniel y Mau, supuestamente, habían drogado a una chica en una fiesta. 28 ABR. Su familia subió un sospechoso anuncio a Instagram. “Queremos comunicar que estamos cuidando de él y se encuentra bien”.

Su familia subió un sospechoso anuncio a Instagram. “Queremos comunicar que estamos cuidando de él y se encuentra bien”. 14 MAY. Reapareció en redes. Subió una foto junto a su novia, y dijo que se encontraba bien.

Reapareció en redes. Subió una foto junto a su novia, y dijo que se encontraba bien. 18 MAY. Se rapó en vivo y denunció que lo maltrataron en la clínica donde estuvo internado. Posteriormente acudió a la clínica de madrugada y armó un escándalo, escupió, pateó, tocó el claxon de su auto y gritó groserías en contra del lugar.

¿Quién es Daniel Sosa?

Inició su carrera en 2012. Es considerado uno de los principales exponentes de la comedia actualy el stand-up en México.

También ha incursionado como actor de doblaje.Tiene varios especiales de comedia en Netflix: Sosafado (2017) y Maleducado (2019). En YouTube sacó: Ya no es lo mismo (2020), con más de 6 millones de visualizaciones.

Ha realizado presentaciones en lugares de gran aforo como el teatro Metropólitan y el Auditorio Nacional.

Actualmente forma parte de la puesta La obra que sale mal.

