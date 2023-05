Viralizan video de Daniel Sosa agradeciéndole a Ricardo O’Farrill por apoyarlo en el stand up

En dicho clip, Daniel Sosa le agradecía a Ricardo O’Farrill por su amistad y apoyo en su carrera como comediante.

En medio de la controversia de Ricardo O’Farrill por sus polémicas acusaciones en contra de Daniel Sosa y varios colegas del stand up, se viraliza un video donde se le ve a Sosa agradeciéndole a O’Farrill por haber confiado en él durante sus inicios en la comedia.

El clip del momento pertenece a una emisión del pódcast ‘Neurosis y Ánimo’, donde Ricardo y Daniel platican de todo, incluido el agradecimiento que este último le tenía a su colega por haberlo “tomado en cuenta”.

“En ese momento, me diste tu celular, pero, cuando te fui a dar show, era como de ‘no puedo creer que le estoy abriendo a este wey, ósea, no lo puedo creer’ y, cuando me acerqué a ti, estaba temblando”, expresó.

Bajo este panorama, expresó su admiración y emoción por el hecho de que una persona tan importante de la comedia lo ayudara, principalmente, cuando apenas iba despegando en el mundo del stand up.

Daniel Sosa no solo agradeció la oportunidad que le brindó Ricardo O’Farrill, sino que también aplaudió su ardua trayectoria artística. / YouTube: Ricardo O’Farrill

“Cuando me diste el celular fue de ¿Cómo es posible que un wey tan famoso, tan exitoso me haya tomado en cuenta a mí? Un pen…. que andaba con sus amigos. De repente te vi y fue una amistad contigo que realmente te agradezco como no tienes idea”, sostuvo.

A la par de eso, reconoció que, si no hubiera sido por la ayuda de su ahora examigo, no habría podido triunfar, agradeciendo nuevamente por tenerlo en su vida.

“Hoy que tengo mis logros en Sabritas o en Ikea, que, para mí, son cosas que valen mucho la pena y no sabes como disfruto, (sé que) nada de este sueño hubiera sido posible si no te hubiera tenido en mi vida”, manifestó.

Insisto no me gusta el chisme, me encanta. Aquí me encontré este video en donde Daniel Sosa le dice a Richie O’Farrill, “nada de este sueño hubiera sido posible, sino te hubiera tenido en mi vida”. ¿Y Daniel Sosa ignorándolo como #richieofarrill dice en su live? pic.twitter.com/Yv6VYvMgOB — La Corneta Negra (@LaCornetaBlack) April 25, 2023

¿Qué respondió Ricardo O’Farrill en ese momento?

En aquel entonces, Ricardo O’Farrill contó que decidió ayudarlo en sus inicios porque lo veía con “hambre” de triunfar, además de que lo consideraba una persona con mucho potencial para el stand up.

“Te vi con hambre y dije ‘este pinch* chamaco trae ganas de hacer cosas’. Cada pregunta que me hacías te ayudaba a crecer, pero ahora, pues vuela solo”, comentó, al mismo tiempo que le regaló uno de sus discos favoritos con una bonita dedicatoria.

Ricardo O’Farrill dijo que notó el hambre de Daniel Sosa por triunfar en el mundo del stand up. / YouTube: Ricardo O’Farrill

La reacción de redes sociales

Como se mencionó anteriormente, el video del momento se viralizó rápidamente y se llenó de comentarios en contra de Daniel Sosa, felicitando a Ricardo O’Farrill por “haber cambiado” y alejarse de personas “tóxicas”.

Recordemos que Ricardo O’Farrill no solo acusó a Daniel Sosa de haberlo amenazado durante la boda de Mau Nieto, sino que también afirmó que él y Nieto había intoxicado a una chica con éxtasis.