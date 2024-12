‘La obra que sale mal’ regresa a la CDMX con elenco de lujo en el teatro Jorge Negrete

Este pasado viernes 13 de diciembre fue el esperado regreso a la CDMX de “La obra que sale mal”, una comedia de situaciones que juega con el caos, con un elenco de lujo.

El reparto está encabezado por figuras destacadas del teatro y la televisión como:



Ricardo Fastlicht,

Daniel Haddad,

Luis Fernando Peña,

José Luis Rodríguez “Guana”,

Daniel Sosa,

Luis Curiel,

Ari Albarrán,

Ana Jimena Villanueva,

Danielle Lefaure,

Daniel Bretón,

Rodrigo Murray

Ricardo Maza y

Ramón Cadaval.

La obra que sale mal regresa a la CDMX / Cortesía

Mira: Huérfanos: Un thriller ético y emocional llega al Foro Shakespeare

Una comedia de desastres escénicos

“La obra que sale mal” es una propuesta que juega con la idea de un desastre escénico llevado al extremo. A través de situaciones desbordadas de comedia física y verbal, los personajes se enfrentan a imprevistos que transforman una producción teatral en una cadena de errores y malentendidos, con resultados desastrosos, pero sumamente divertidos. Ganadora del Premio del Público 2019 en Los Metro, y después de una gira nacional exitosa, se presentará en la CDMX sólo hasta este 22 de diciembre en el teatro Jorge Negrete.

Puede gustarte: Variedad teatral navideña en La casa de Emilio “el Indio” Fernández hasta enero 2025

La obra que sale mal regresa a la CDMX en el Teatro Jorge Negrete / Cortesía

Detalles de la gira y experiencias del elenco

Uno de sus actores, Luis Curiel, nos dio todos los detalles: “Estuvimos en 8 ciudades con llenos en todas ellas: Puebla, Monterrey, Guadalajara, Mérida, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Hasta tuvimos que abrir nuevas fechas en esos sitios, ha sido increíble la respuesta del público, y no podía faltarnos la CDMX, aunque sea sólo 2 semanas”.

Sobre cómo le llegó la invitación para ser parte de esta gira, nos contó: “Me llamó el productor Jerónimo Best, y desde que me ofreció el personaje de Dennis, que está buscando tener la mejor noche de estreno de su vida y a la vez interpreta un mayordomo, me encantó. No dudé en aceptarlo de inmediato. Es un rol increíblemente divertido”.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas: “Es una obra que cuando la ves, todos los actores la queremos hacer, aunque cuando ya la estás haciendo no te dan tantas ganas porque es un reto muy complicado, una odisea. Todos pasamos por muchas crisis, pero al final lo disfrutamos mucho y yo la estoy gozando completamente. Es una obra de mucha precisión, todo tiene que estar muy cuidado, es muy milimétrica, todo tiene que suceder como está establecido porque sino en realidad todo puede salir mal. Hay mucha interacción con la escenografía que se vuelve un poco la antagonista de la historia, estamos todo el tiempo luchando en contra de ella porque nos mete el pie cada rato. Hay muchas cosas de utilería que hay que saber manejar, es la obra que te demanda como actor una absoluta y completa atención”.

Luis no se ha salvado de sufrir golpes en esta puesta con la comedia física que es predominante: “Desde el primer ensayo abrí la puerta y le hice un chipote en la cabeza a Rodrigo Murray que estuvo con nosotros en la gira. Después alguien me pegó a mí. Daniel Sosa se cayó de la plataforma, Ricardo Fastlicht también. Ya es el pan nuestro de cada día, sabemos que aunque nos cuidemos porque sí hay medidas de seguridad y todo está calculado, siempre vamos a terminar con moretones, pero la obra vale la pena por completo”.

Quizá te interese: Marta Fernanda lanza su sencillo “La mitad”, nueva versión de Camilo y Christian Nodal