Marta Fernanda lanza su sencillo “La mitad”, nueva versión de Camilo y Christian Nodal

La actriz y cantante Marta Fernanda, conocida por su gran versatilidad a lo largo de su carrera artística, presenta “La mitad”, el primer sencillo de su EP “Boleros Robados”. Con este sencillo, Marta Fernanda se adentra en un territorio musical lleno de historia, pasión y sentimiento, explorando las raíces del bolero con un enfoque fresco y contemporáneo.

Marta Fernanda y su Nuevo EP “Boleros robados": La elección de “La mitad” y el proceso creativo

Sobre la elección de esta canción, originalmente interpretada por Camilo y Christian Nodal, Marta Fernanda comentó: “Es un tema que desde que lo escuché me fascinó y no podía dejar de cantarlo. Además, me pareció ideal para jugar con la fusión de bolero y ritmos latinoamericanos. Ya la pueden encontrar en todas las plataformas musicales”.

Marta disfruta las canciones de desamor y explica: “Todos tenemos un poco de masoquismo en el fondo. Aunque estemos felices y enamorados, fantaseamos con la pérdida de ese amor, casi como un entretenimiento. Pienso que la música es la mejor manera de darle rienda suelta a esas sensaciones”.

Colaboraciones y proyectos futuras

La creación de “Boleros Robados” no fue un proceso sencillo para Marta. Elegir las canciones adecuadas para su primer material discográfico le presentó un reto significativo. Entre los temas que incluirá están “La teniente” de Kany García con Christian Nodal, “Bachata rosa” de Juan Luis Guerra y “Azul”, compuesta por Joaquín Sabina, Juanes y Juan Luis Guerra.

Con este proyecto, Marta Fernanda sueña con hacer colaboraciones musicales con grandes cantantes. “Sueño con poder cantar al lado de Kany García, Camilo, Christian Nodal, Lila Downs, Francisco Céspedes, Marco Antonio Muñiz. Además, siento que con este proyecto de canciones actuales puedo acercar a los jóvenes al bolero”.

Por otra parte, Marta Fernanda, quien ya lleva más de 35 años de trayectoria, participa en la dirección y actuación de la obra “No te vayas sin decir adiós”. Comenzó trabajando como asistente de dirección de Enrique Singer y después se quedó como directora residente, además de alternar el personaje de Irene.

De su personaje, Marta platicó: “Irene es una mujer decidida y dedicada a su carrera de doctora, que se ve atrapada entre las demandas de su vocación y las tensiones familiares que surgen durante una cena en la que su padre, Fausto, invita a sus hijos y a sus respectivas parejas. Irene es un personaje complejo, con un profundo amor por su trabajo, pero también con una evidente desconexión emocional con su hija adolescente, Ximena”.

Trabajar con Juan Ferrara: Una experiencia invaluable

Sobre la experiencia de trabajar con Juan Ferrara, Marta señaló: “Es una obra en un momento histórico de su carrera. Cerramos este año con una temporada en el teatro Royal este 15 de diciembre. He alternado con Andrea Torre y todas las funciones han estado agotadas. Volveremos el próximo año porque el público la ha amado. Todas las funciones hay ovación de pie para Juan Ferrara y es un lujo trabajar a su lado. Él es una estrella, la gente lo adora y él está fascinado de ver esa respuesta. Además, como compañero de escena es muy generoso. Es un regalo de la vida que me llevo”.

