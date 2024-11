Ha-Ash celebra su Auditorio Nacional número 27 con invitados especiales

La famosa agrupación conformada por Hanna y Ashley deleitó a sus fans con todos sus éxitos en una noche llena de empoderamiento y sorpresas, incluyendo la presencia de Elena Rose y Joss Favela.

Un inicio espectacular en el Auditorio Nacional

Ha-Ash lo volvió a hacer y triunfó nuevamente en el Auditorio Nacional, esta vez con su tour “Haashville”. El Coloso de Reforma se abarrotó con 10 mil personas, celebrando la presentación número 27 de la agrupación en este icónico recinto a lo largo de su carrera. La velada comenzó con temas como_

“No te quiero nada”,

"¿De dónde sacas eso?”,

“Lo que un hombre debería saber” y

“I got it”.

Hanna fue la primera en tomar el micrófono para dirigirse al público: “Estamos tan felices de estar en el Auditorio Nacional que es tan especial, que no importa cuántas veces estemos acá arriba. Siempre se siente como si fuera la primera vez. Mil gracias por regalarnos esta noche, por estar con nosotras en una gira tan especial. Bienvenidos a Haashville donde la pasamos bien, queremos que canten, bailen, se desahoguen porque esta noche es para todos ustedes”.

Mira: ¡Luis Miguel extiende su Tour 2024! Nuevas fechas y detalles imperdibles

Hanna de Ha-Ash en su 27 concierto en el Auditorio Nacional / Cortesía Ocesa

Mensajes de empoderamiento y sorpresas musicales en “Haashville”

Ashley lanzó un mensaje poderoso a las personas para que se alejen de quienes las tratan mal: “En Haashville no se aceptan perdedores, ni ex que nos tratan mal, pero sí se aceptan los que nos tratan bien. Yo no voy a estar en mi casa 8 meses llorando por un ex. Si hay alguien que esta noche está aquí con alguien que saben no deberían estar ahí, a veces es difícil, pero lo más importante es aprender a soltar y dejar ahí”.

Ashley de Ha-Ash, en su 27 concierto en el Auditorio Nacional / Cortesía Ocesa

Puede gustarte: Gloria Trevi no se rinde: “Cueste lo que cueste”

Con este mensaje, dieron paso al tema “Te dejo en libertad” y continuaron con canciones como:

“Supongo que lo sabes”,

“Eso no va a suceder”,

“Ojalá",

"¿Qué me faltó?” y

“Sé que te vas”.

Hanna tuvo un problema con su micrófono que de inmediato Ashley fue a ayudarla y preguntó: “¿Cuánta gente tiene el corazón roto o que están viviendo un desamor? Porque en Haashville tenemos el verdadero bar del desahogo”.

La melancolía se hizo presente con los temas que dieron a conocer a Ha-Ash como “Me entrego a ti” y “Amor a medias”, que usualmente ya no interpretan en sus conciertos.

Invitados especiales y momentos inolvidables

Para este show, Ha-Ash contó con la presencia de la cantautora Elena Rose, con quien cantaron el tema “A las 12 te olvidé".

De ella mencionaron: “Compusimos esta canción juntas, es nuestro nuevo sencillo, la primera vez que la cantamos en vivo. Sabemos que tenemos los mejores fans del mundo y les pedimos que por favor ahora la apoyen a ella”.

Quizá te guste: Corona Capital 2024: Un festival inolvidable con Shawn Mendes, Toto, Green Day y Paul McCartney

Ha-Ash con Joss Favela, en el Auditorio Nacional, 2024 / Cortesía OCESA

Las sorpresas no pararon ahí, ya que después apareció Joss Favela, con quien interpretaron la canción “Nuestro camino”. De él comentaron: “Es el mejor regalo que nos dio ‘La voz México’. Es todo un caballero y un artista en toda la extensión de la palabra”.

Posteriormente, subieron a un fan al escenario para que cantara con ellas la canción “100 años”. El show siguió con temas como:

“Destino o casualidad”,

“Dos copas de más”,

“Mi salida contigo”,

“Mi niña mujer”,

"¿Qué hago yo?”,

“Perdón, perdón” y

“30 de febrero”.

Finalmente, las integrantes de Ha-Ash se despidieron y dejaron el escenario, pero ante la petición del público de que regresaran, volvieron para un encore y finalizaron con sus éxitos:

“Odio amarte”,

“Vaquera”,

“Estés donde estés” y

“Lo aprendí de ti”.