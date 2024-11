Corona Capital 2024: Un festival inolvidable con Shawn Mendes, Toto, Green Day y Paul McCartney

Desde 2010, el festival Corona Capital ha sido un éxito en nuestro país, y la edición de 2024 ha sido considerada una de las mejores por las figuras que se hicieron presentes del 15 al 17 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Toto, Corona Capital 2024 / Cortesía Ocesa

Actuaciones destacadas del viernes en el Corona Capital 2024: Toto y DJ Zedd, diversión para chicos y grandes

El viernes, la nostalgia llegó a uno de los escenarios con el grupo Toto, que emocionó al público mayoritariamente de 40 años para arriba con sus éxitos ‘Africa’, ‘Rosanna’, ‘Hold the Line’ y un homenaje a los Beatles con la canción ‘With a little help from my friends’. Los integrantes de Toto reconocieron que el público mexicano es uno de los más cálidos y agradecieron su fidelidad.

Toto, Corona Capital 2024 / Cortesía Ocesa

Para los jóvenes, el DJ ruso Zedd arrasó con sus remixes de canciones como:



‘Stay the night’,

‘Rude’,

‘One more time’,

‘Titanium’,

‘Beauty and a beat’ (de Justin Bieber),

‘Stay’,

‘Sweet dreams’,

‘Break free’ (de Ariana Grande),

‘Alive’ y

‘Clarity’.

Dj Zedd, Corona Capital 2024 / Cortesía Ocesa

Otros artistas que se presentaron en concierto el viernes fueron The Mars Volta, David Kushner, Raye, Honne, Twin Shadow, Warpaint y Magic!, entre otros.

The Mars Volta, Corona Capital 2024 / LUIS PEREZ / TVNotas

David Kushner, Corona Capital 2024 / LUIS PEREZ / TVNotas

El plato fuerte del viernes fue Green Day, quienes fueron el grupo que más tiempo estuvo en el escenario, tocando sus clásicos:

‘Basket case’,

‘Welcome to paradise’,

‘Boulevard of broken dreams’ y

‘Good riddance’.

El viernes se registró una asistencia de 74,400 personas.

Green Day, Corona Capital 2024 / Cortesía Ocesa

Raye, Corona Capital 2024 / LUIS PEREZ / TVNotas

Sábado lleno de emociones y grandes artistas: Shawn Mendes levantó suspiros

El sábado, la cifra de asistentes superó las 69,000 personas. El cartel estuvo integrado por figuras como Travis, St. Vincent, Melanie Martinez, Jessie Reyez, American Football, New Order, Primal Scream, Black Pumas, The Blaze, Jorja Smith, Boy Harsher y Thee Sacred Souls, entre otros.

New Order, Corona Capital 2024 / Cortesía Ocesa

La carta fuerte del sábado fue Shawn Mendes, quien arrancó suspiros de todas las mujeres y en general de todo el público, que se unió para cantar sus éxitos ‘Treat you better’, ‘Señorita’, ‘Stitches’, ‘Mercy’ y ‘In my blood’, la cual arrancó cantando a piano. Shawn agradeció al pueblo mexicano por todo el cariño y apoyo que le han dado en su carrera.

Shawn Mendez, Corona Capital 2024 / Cortesía Ocesa

Clairo, Corona Capital 2024 / LUIS PEREZ / TVNotas

Un cierre espectacular con Paul McCartney y más

Este domingo, para el cierre, la agenda de lujo destacó con las participaciones de la leyenda Paul McCartney, quien llega a este festival tras las presentaciones exitosas que tuvo hace unos días en el Estadio GNP Seguros.

Paul McCartney llega al Foro Sol / Instagram / Twitter

El cartel de este domingo es muy potente con:

Empire of the Sun y sus hits ‘Alive’ y ‘Walking on a dream’,

Jack White,

Beck,

Nothing But Thieves,

Cavetown,

Iggy Pop,

Leon Bridges,

Crumb,

Porter Robinson,

Kim Gordon,

Sophie Ellis-Bextor con su clásico ‘Murder on the dancefloor’,

Tuxedo,

Natalie Jane,

Eyedress,

The Magic Numbers y

Victoria Canal, entre otros.

New Order, Corona Capital 2024 / Cortesía Ocesa

La producción del festival ha sido impecable, y el Corona Capital 2024 ha demostrado una vez más por qué es uno de los eventos musicales más importantes de América Latina.