Chumel Torres defiende a Ricardo O’Farrill de las críticas tras polémica con standuperos

Además de Chumel Torres, Mauricio Martínez pidió empatía para Ricardo O’Farrill.

A un día de las controversiales declaraciones de Ricardo O’Farrill en contra de Daniel Sosa y medio gremio del stand up, Chumel Torres arremete contra internauta que criticó la amistad que tiene con el famoso cómico.

Todo inició cuando un usuario lamentó lo mediático que se había vuelto lo dicho por O’Farrill, criticando que, entre los “amigos” del comediante, el menos “malo” sea el conductor.

“Imagínate tener un grupo de amigos en donde el menos cul… sea Chumel Torres. No, no mam*s. Me deja perpleja la fama de estas personas”, expresó esta persona a través de su cuenta de Twitter.

Como era de esperarse, Chumel Torres no se quedó callado y, muy a su estilo, respondió que este internauta, probablemente, no tenga “amor por sus amigos” y le exigió un poco de empatía para el complicado momento que está pasado su colega.

Así fue como Chumel Torres confrontó a un internauta que criticó su amistad con Ricardo O’Farrill. / Twitter: @chumeltorres

“Imagínate que eres una mie… insensible, vasca humana, cero empática de persona. Me deja perplejo que no tengas amor por tus amigos cuando la están pasando mal. Vómito humano”, sostuvo.

Por supuesto, su contraataque obtuvo cientos de comentarios divididos; algunos aplaudiendo la forma en la que se ha solidarizado con su amigo, mientras que otros resaltaron que él no ha tenido “empatía” al momento de hablar sobre otras personas.

“¿Tú tuviste empatía con un niño de 11 años?”, “Eres un excelente amigo”, “No te desgastes con detractores”, “Qué incongruente”, “No caigas amigo”, “Debes tener inteligencia emocional”, “La empatía se tiene o no se tiene”, se podía leer en la publicación.

El comentario de Chumel Torres tuvo cientos de comentarios divididos; algunos recordándole la falta de “empatía” que suele tener al hablar de otras personas. / Clasos

Mauricio Martínez pide empatía para Ricardo O’Farrill

Tras lo ocurrido con Ricardo O’Farrill, Mauricio Martínez resaltó la falta de “compasión” de algunos internautas al criticar al famoso comediante, a la par que pidió respeto ante la difícil situación que está pasando.

“Es triste comprobar la evidente falta de empatía, compasión, sentido común y hasta decencia humana en tantos usuarios de redes sociales al momento en el que alguien público o famoso está atravesando una evidente crisis de salud mental (o tal vez adicción). No todo es espectáculo”, apuntó.