Exconductor de ‘Hechos’ se casó con su novio hace unos días tras pedida de mano en París: ¡Aquí las FOTOS!

Un querido exconductor de Hechos y actual presentador de noticiero llegó al altar junto a su novio, a poco más de un año de haberse comprometido en las faldas de la Torre Eiffel de París. El evento causó revuelo, pues fue señalado en diversos momentos por relacionarse con alguien 10 años menor.

Conductor de Hechos se casó / Redes sociales

¿Quién es el exconductor de Hechos que se casó recientemente?

Hace más de un año se viralizó que el querido exconductor de Hechos AM, Mariano Riva Palacio, se comprometió en una romántica escena al pie de la Torre Eiffel junto a su novio, Alan Luna.

El 13 de octubre de 2025 confirmaron dicha noticia luego de dos años de relación sentimental. La imagen estaba acompañada de la frase “ Il m’a dit oui ”, la cual, significa “ Me dijo que sí ”.

Los mensajes de felicitación llegaron de inmediato. Diversas figuras del medio del espectáculo reaccionaron con entusiasmo ante el anuncio, entre ellas la locutora Majo Montemayor, quien le dejó un “ Felicidades ”.

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Mariano Riva Palacio, exconductor de Hechos, se comprometió en octubre de 2025 / Redes sociales, IG: jmrivapalcio

Mariano Riva Palacio comparte FOTOS de su boda con Alan Luna

Los novios compartieron en redes sociales las fotografías del evento, al que asistieron sus seres queridos. Mariano Riva Palacio acompañó las imágenes con un mensaje que dejó ver su emoción:

Jamás olvidaré estos momentos, sin duda el día más feliz, importante y emocionante de mi vida. 6/nov/26 Mariano Riva Palacio

Por su parte, Alan Luna también dedicó una publicación completa a su boda con Mariano Riva Palacios, agradeciendo a su ahora esposo por la ceremonia:

Gracias amor de mi vida @jmrivapalacio, somos el mejor equipo y nuestra boda fue el claro ejemplo, desde que nos conocimos hemos tenido esa gran conexión y se notó. Te amo hoy, mañana y por siempre. Que afortunados somos. Alan Luna

Luna también agradeció a los asistentes por acompañarlos en uno de los momentos más importantes de sus vidas, causando la reacción de diversas figuras del espectáculo.

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¿Quién es Mariano Riva Palacio?

Mariano Riva Palacio, de 53 años, es reconocido periodista mexicano, quien se volvió un rostro familiar para el público de nuestro país al ser el titulas de espacios como Hechos Sábado y compartió pantalla con personalidades como Javier Alatorre.

Durante su carrera ha recibido distinciones importantes, entre ellas el Premio Nacional de Periodismo en dos ocasiones, en 2005 y 2015. Su labor también lo ha llevado a colaborar con medios como El Heraldo Televisión, Reporte Índigo y Forbes México.

Fuera de cámaras, el comunicador ha abierto su corazón ante el público sobre episodios difíciles de su vida personal, como la muerte de su padre, Juan Riva Palacio, ocurrida en 2020.

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