¡Le dieron cátedra! Boda de Roberto Carlo y Rubén Kuri HUMILLA a ‘Un tal Fredo’: “Esto sí es elegante”

Lo que debía ser una celebración de amor terminó reavivando una de las polémicas más comentadas del año. La espectacular boda de Roberto Carlo y Rubén Kuri se robó todas las miradas, pero también provocó que usuarios e influencers compararan el evento con la cuestionada boda de “Un tal Fredo”, generando una nueva ola de comentarios en redes sociales.

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¿Cómo fue la boda de Roberto Carlo y Rubén Kuri en Ciudad de México?

Roberto Carlo Alanís Almaguer y el experto en moda Rubén Kuri se casaron el sábado 7 de noviembre, después de ocho años de relación y seis de compromiso. La pareja celebró su unión con una ceremonia civil, un enlace religioso y una fiesta en Ciudad de México.

Uno de los detalles que más llamó la atención fueron los atuendos de los novios. Ambos lucieron dos cambios de vestuario: uno con saco blanco y otro con saco negro, con una propuesta elegante y moderna.

A través de sus redes sociales, el exconductor de ‘Sale el sol’ compartió algunos momentos de la celebración, que rápidamente comenzaron a circular entre sus seguidores. Las fotografías provocaron comentarios sobre la decoración, el estilo de la pareja y la manera en que decidieron festejar su matrimonio.

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¿Por qué comparan la boda de Roberto Carlo con la de ‘Un tal Fredo’?

La celebración de Roberto Carlo y Rubén Kuri también revivió la conversación sobre la boda de Alfredo Cantú Villarreal, conocido en redes como ‘Un tal Fredo’, quien se casó con el dentista Adrián Álvarez en marzo de 2026.

La comparación surgió luego de que la creadora de contenido Daniela Vea (@daniellavea) publicara un video en TikTok sobre el enlace de los recién casados. En su comentario, lanzó una indirecta al influencer y aseguró que quizá no estaría soportando el buen gusto de la celebración.

La tiktoker destacó las imágenes que habían compartido Roberto Carlo y Rubén Kuri, y expresó su entusiasmo por la propuesta de los novios. Su publicación alimentó las comparaciones entre ambas bodas y provocó que otros usuarios también opinaran sobre las diferencias entre los festejos.

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¿Aún no perdonan a “Un tal Fredo”? La boda de Roberto Carlo revive las críticas

Daniela Vea no ocultó su entusiasmo por la celebración y aseguró que los recién casados ofrecieron una muestra de lo que ella considera una boda de buen gusto. También hizo referencia al impacto que tuvieron las fotografías difundidas por la pareja.

“Ahí está el verdadero buen gusto, el verdadero momento joyoso. Ellos nos están dando alto impacto. De verdad, me encantaron. Todas las fotos que han publicado hasta ahorita, me encantan”. Daniela Vea

Después, la creadora de contenido cuestionó qué estaría pensando ‘Un tal Fredo’ al ver las imágenes. Cabe recordar que la boda del influencer recibió críticas por distintos aspectos, pese a que él se había presentado como un experto en organización de bodas.

Entre los puntos que generaron comentarios estuvieron la temática, el código de vestimenta y la elección de Cuatro Ciénegas, Coahuila, como escenario de la celebración. Este último aspecto también provocó cuestionamientos después de que se difundieran señalamientos sobre posibles afectaciones al entorno natural.

“Yo me preguntó qué pensará el mejor wedding planner que resultó el más funadísimo de la historia con su propia boda de esta boda”. Daniela Vea

Las comparaciones entre la boda de Roberto Carlo y Rubén Kuri y la de ‘Un tal Fredo’ continuaron en redes sociales. Algunos internautas destacaron el estilo de los recién casados, mientras otros aprovecharon la conversación para recordar las críticas que recibió Alfredo Cantú Villarreal.

“¿Soy yo o desde la boda de Alfredo no había escuchado nada de él hasta ahorita?”

“Todas han sido mejores bodas que la de Fredo”

“Es que también es Ruben Kuri, todo tenía que ser de alto impacto, todo que ver”

“Esto sí es elegante, nada de zapatos negros con tierra”

“El problema de Fredo fue presumir mucho y al final no salen las cosas bien”