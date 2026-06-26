Actor de Atrévete a soñar, tras salir del closet, confirma boda con su novio: “Entregué el anillo”
El exconductor de Hoy y actor de Atrévete a Soñar reveló que su boda está a la vuelta de la esquina ¡Por fin llegará al altar con el hombre que conquistó su corazón!
Durante años prefirió mantener algunos aspectos de su vida privada lejos de los reflectores. Sin embargo, después de vencer uno de los momentos más complicados de su historia personal, el exconductor de HOY y actor de Atrévete a soñar presume una relación sólida y está listo para dar un paso que muchos de sus seguidores esperaban. La noticia de su boda tomó por sorpresa a más de uno, sobre todo porque reveló que el compromiso ocurrió hace varios años y apenas ahora celebrarán el enlace.
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¿Quién es el exconductor de HOY que confirmó su boda con su novio?
El exconductor de HOY que anunció que finalmente llegará al altar es Roberto Carlo, actor y presentador mexicano que en los últimos años se ha convertido en una de las voces más visibles de la comunidad LGBTQ+ en el entretenimiento.
Aunque actualmente ha desarrollado proyectos en televisión, plataformas digitales y teatro, Roberto Carlo también es recordado por su paso por programas de revista y por producciones como Rebelde, Atrévete a soñar, Gossip Girl Acapulco y La Más Draga.
En 2020, Roberto Carlo decidió hablar abiertamente sobre su orientación sexual y presentar públicamente a su pareja, Rubén Kuri, poniendo fin a los rumores que durante años rodearon su vida personal. Desde entonces, ambos han compartido algunos momentos de su relación con sus seguidores, quienes han acompañado su historia de amor.
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¿Cómo anunció Roberto Carlo su boda y cuándo se casa con Rubén Kuri?
En un reciente encuentro con medios de comunicación, el conductor aclaró que, contrario a lo que algunos creían, todavía no estaba casado, sino comprometido desde hace varios años.
“Es que no me casé, no me había casado nunca. Di el anillo. Durante una transmisión del Pride en pandemia… y ahí yo le entregué el anillo, ahí nos comprometimos”.
Roberto Carlo también reveló cuánto tiempo lleva construyendo su historia de amor.
“Llevamos muchos años comprometidos… ya seis años comprometidos, ocho de novios”, dijo.
Finalmente confirmó que el gran día ya tiene fecha.
“Y ya nos casamos ahora este próximo 7 de noviembre, por el civil, por lo espiritual, por la fiesta, la pachanga, pero apenas va a pasar todo”.
La noticia emocionó a sus seguidores, quienes desde hace tiempo han acompañado su relación a través de redes sociales.
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¿Cómo le propuso matrimonio Roberto Carlo a Rubén Kuri?
La propuesta de matrimonio de Roberto Carlo ocurrió en 2020 durante una transmisión especial de Netflix realizada con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBT+.
En aquella emisión titulada Historias que nos unen, el conductor sorprendió a Rubén Kuri con una emotiva carta que fue leída por diversas personalidades, entre ellas Érika Zaba, Christian Chávez y Tan France.
Después de escuchar el mensaje, Roberto Carlo se arrodilló frente a su pareja y lanzó la gran pregunta:
“¿Te quieres casar conmigo?”
Visiblemente emocionado y sin poder ocultar los nervios, Rubén Kuri respondió que sí. El momento concluyó con un abrazo y un beso que rápidamente se volvió uno de los instantes más comentados entre los seguidores de ambos.
¿Cómo fue salir del clóset para Roberto Carlo y qué obstáculos enfrentó?
Antes del amor pleno, hubo una batalla interna. Roberto Carlo confesó que salir del clóset no fue nada sencillo, pues vivió muchos años con miedo y en un entorno complicado.
En entrevista, habló con total honestidad sobre ese proceso: “Mira el miedo en mucho tiempo de mi vida… Ha sido algo que me ha paralizado…”
También reveló lo difícil que fue vivir ocultando su verdad: “Tenía mucho miedo a mostrarme siendo una persona libre… lo mucho que me costó durante muchos años reprimir mi verdad.”
El conductor explicó que creció en un ambiente “machista”, lo que influyó en su temor para expresarse libremente. Sin embargo, tomó la decisión de vivir su vida sin esconderse, marcando un antes y un después personal y profesional.
Hoy, su historia se ha convertido en inspiración, pues incluso aconseja a otros a vivir sin miedo: “Debe vivir el momento ‘con miedo o sin miedo’…”
¿Quién es Rubén Kuri, novio y futuro esposo de Roberto Carlo?
El hombre que conquistó el corazón del conductor es Rubén Kuri, un reconocido experto en moda, conductor y empresario mexicano.
Rubén Kuri ha trabajado en programas como Venga la Alegría, Sale el Sol y Cuéntamelo Ya, donde se ha especializado en estilo, imagen y autoestima, posicionándose como una figura influyente en el mundo fashion.
Además, en redes sociales suele analizar tendencias, alfombras rojas y looks de celebridades, lo que lo ha convertido en una referencia dentro de su nicho.
Su relación con Roberto Carlo ha sido estable y discreta durante años, pero ahora están listos para dar el siguiente paso y formalizar su historia de amor ante todos.